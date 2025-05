Mlácení, ponižování, zvracení. Bedáňová zažila s tátou peklo. Proč tenis pořád miluje a nemá děti?

Dodnes si pamatuje, jak si dávala ruce před obličej, když ji vlastní otec mlátil. Týral ji fyzicky, ale i psychicky. S tenisem musela skončit už ve 22 letech, s podlomeným zdravím. Chodívala tajně zvracet. Nemá děti. Možná by je mít mohla, ale byl by to risk, navíc si není jistá, jestli by je zvládla správně vychovat... „Byla bych dobrá máma?“ ptá se sama sebe bývalá tenisová hvězda Dája Bedáňová v dalším díle podcastu Branky, děti, rodiče. V něm mluví i o tom, proč potom všem, co prožila, tenis neustále miluje a dodnes se mu věnuje. I když v jiné roli. V upřímné zpovědi se snaží rovněž najít rady pro rodiče sportujících dětí.

Z jejího příběhu mrazí. I tak našla odvahu, aby se o něm veřejně podělila. Už to dokáže popisovat bez emocí. O otci Janu Bedáňovi, jenž zemřel v roce 2017, neustále mluví jako o taťkovi a snaží se pochopit, co ho k tomu, jak se k ní choval, vedlo...

Ve spoustě věcí má podobný příběh jako stálá moderátorka podcastu Šárka Strachová, někdejší lyžařská šampionka. „Můj táta mi pořád dával toho tvého za vzor. Neustále mluvil o tom, jak to dělá starý Zábrobský,“ přiznává Bedáňová, ve své době největší talent světového tenisu.

Její otec vedl i jiné tenisty, třeba jejího bývalého manžela Jana Hájka. Na ostatní nebyl tak drsný, ale i tak byly situace, kdy jí doma plakal do polštáře… A to nezažil zdaleka to, co prožívala v dětství a při dospívání právě Bedáňová.

Otec měl rád slávu

Nejhorší to bylo v době, kdy byli sami, na zastrčeném kurtu. „A když jsme se potom někde připravovali před turnajem před ostatními, on už se prsil. Rád ukazoval, co umíme. Chlubil se tím, měl rád slávu. Když jsme trénovali veřejně, byla to pro něj spíš show,“ vybavuje si tenistka, která je nejmladší vítězkou prestižní pardubické juniorky. Poté ji vyhlásili nováčkem roku, zahrála si čtvrtfinále US Open a byla 16. v žebříčku.

Kariéru ale musela ukončit už ve 22 letech. Její tělo už takový fyzický a psychický nápor nevydrželo. S bulimií se statečně vypořádala, ale pořád si musí dávat na to, aby pravidelně jedla. Aby do toho zase nespadla…

Proč ji tenis neustále baví?

Proč trénuje pouze na amatérské úrovni?

Co pro ni bylo nejhorší?

Kam a kdy chodila tajně zvracet?

Odpustila tátovi?

Proč jsou všichni dneska na děti až moc hodní? Proč je to druhý extrém?

O tom všem 42letá bývalá tenistka, která si v posledních letech oblíbila paragliding, otevřeně mluví v dalším díle podcastu Branky, děti, rodiče z dílny iSportu. Vedle Šárky Strachové ji zpovídal Zdeněk Janda, dlouholetý redaktor deníku Sport.

Podcast, který se věnuje světu dětského sportování, najdete na všech podcastových aplikacích i na youtube.