Obří podvod: o peníze přišla i Sáblíková. Celkem jde o 4,5 miliardy korun!
Rychlobruslařská šampionka Martina Sáblíková a olympijský vítěz ve sportovní střelbě David Kostelecký jsou podle zjištění webu Novinky.cz mezi poškozenými v kauze firmy Glocin, která slibovala zhodnocení úspor na základě investic do kryptoměn. Víc než sedmi tisícům poškozených jde celkem o 4,5 miliardy korun.
Nepříjemný problém řeší tisíce klientů firmy Glocin, která slibovala zhodnocení peněz prostřednictvím údajně výhodných převodů úspor na kryptoměnu. Společnost od nich vybrala přibližně dvě miliardy korun, s úroky a poplatky žádají poškození dokonce 4,5 miliardy.
Společnost registrovaná ve Velké Británii je však už od jara v úpadku, který potvrdil Vrchní soud v Olomouci. Většina klientů se přihlásila do insolventního řízení. Problém však je, že není z čeho je vyplatit.
Zdá se, že šlo o klasické letadlo. Organizátoři ze začátku vypláceli klienty z peněz nových klientů. Ti podle zjištění Novinek ve skutečnosti nepůjčovali firmě peníze, ale za eura nakoupili kryptoměnu Teuron, která se pak zhodnocovala na jejich elektronických účtech.
Ředitelem Glocinu je někdejší člen Krejčířova gangu Aleš Kohout. Pražská hospodářská kriminálka v roce 2020 odložila trestní oznámení na tuto společnost s tím, že se podařilo vyvrátit, že by šlo o podvod. Byznys tak mohl běžet dál.
Spolu se Sáblíkovou a Kosteleckým patří k poškozeným například saxofonista Felix Slováček.
„Martina nechce komentovat žádné své finanční záležitosti nad rámec veřejně dostupných informací. Děkuje za pochopení,“ uvedl Radim Trusina, mediální poradce Sáblíkové.