Předplatné

Magazín COACH: Expert na kondici a co dělat, když se hráči nedaří?

Video placeholder
Zářijový Coach a rozhovor s expertem na kondiční přípravu Francescem Cuzzolinim
Zářijový Coach a rozhovor s expertem na kondiční přípravu Francescem Cuzzolinim
Připravit televizní hokejový přenos v NHL není snadná zááležitost. Pracuje se s velkým kvantem dat, vužívá se i AI
Televizní přenos NHL
Komentátor NHL na Nova Sport Roman Jedlička
Komentátor NHL na Nova Sport s Romanem Polákem, Martinem Pruskem a Slavomírem Lenerem
Komentátor NHL na Nova Sport s Romanem Polákem, Martinem Pruskem a Slavomírem Lenerem
6
Fotogalerie
mag
Ostatní
Začít diskusi (0)

Už v úterý vychází zářijové vydání magazínu Coach a rozhovor s italským kondičním specialistou Francescem Cuzzolinem. Slavomír Lener se zabývá v hlavním tématu návody co dělat, když se sportovcům nedaří. Osobností v anketě si představují ženský sport v roce 2035. Deník Sport s přílohou Coach kupujte v úterý na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v úterní příloze deníku Sport:

  • Rozhovor: Francesco Cuzzolin / expert na silovou a kondiční přípravu
  • Téma: A co, když se hráči nedaří?
  • Hlas sportovce: Olga Sikorová / šachy
  • Anketa osobností: Jak si představujete ženský sport v roce 2035?
  • Reflexe: Brýle mění svět
  • Okénko z NHL: Inovace v TV přenosech
  • Hlas trenéra: Salvador Uribe / stolní tenis
  • Psychoprostor šampionů: Vyznat se v chaosu

Zářijový Coach a rozhovor s expertem na kondiční přípravu Francescem Cuzzolinim

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů