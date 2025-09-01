Magazín COACH: Expert na kondici a co dělat, když se hráči nedaří?
Zářijový Coach a rozhovor s expertem na kondiční přípravu Francescem Cuzzolinim
Už v úterý vychází zářijové vydání magazínu Coach a rozhovor s italským kondičním specialistou Francescem Cuzzolinem. Slavomír Lener se zabývá v hlavním tématu návody co dělat, když se sportovcům nedaří. Osobností v anketě si představují ženský sport v roce 2035. Deník Sport s přílohou Coach kupujte v úterý na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v úterní příloze deníku Sport:
- Rozhovor: Francesco Cuzzolin / expert na silovou a kondiční přípravu
- Téma: A co, když se hráči nedaří?
- Hlas sportovce: Olga Sikorová / šachy
- Anketa osobností: Jak si představujete ženský sport v roce 2035?
- Reflexe: Brýle mění svět
- Okénko z NHL: Inovace v TV přenosech
- Hlas trenéra: Salvador Uribe / stolní tenis
- Psychoprostor šampionů: Vyznat se v chaosu