Cyklokros na ZOH? Sněhové a ledové sporty to odmítají: Nejezdí se na sněhu. Jenže...
Na blížících se Hrách v Cortině a Miláně je ještě neuvidíte. Ale cyklokros a přespolní běh usilují o to, aby se objevily na těch dalších ve Francouzských Alpách v roce 2030. Proti tomu se teď však výrazně ohradili zástupci sněhových a ledových sportů. Vadí jim hned několik věcí. Přitom se ale jedná o sporty, jejichž hlavní sezona je na podzim a v zimě.
Znáte Světový pohár v cyklokrosu v italském Val di Sole? Mnohým se jistě vybaví záběry na cyklisty, kteří se při něm prohání po sněhu a ledu, ačkoliv pro mnohé je správný cyklokrosař ten pořádně zablácený. Ale i závody v jezdci oblíbeném Táboře se občas konaly na sněhu. I ten totiž k této zimní odnoži cyklistiky neodmyslitelně patří.
Stejně tak jako v případě přespolního běhu, kde se také mnohdy musí závodníci vypořádat s kluzkým a chladným sněhem. Obě tyto disciplíny totiž mají svou hlavní sezonu na podzim a v zimě. Proto také usilují o zařazení do programu zimních olympijských her. A ideálně aby to bylo už na těch dalších ve Francouzských Alpách v roce 2030.
Jenže s tím teď vyjádřily velký nesouhlas sněhové a ledové sporty. „Zimní olympijské federace pevně věří, že takový přístup by oslabil značku, dědictví a identitu, které činí zimní olympijské hry jedinečnými – oslavou sportů praktikovaných na sněhu a ledu s odlišnou kulturou, sportovci a sportovišti,“ stojí ve společném prohlášení federací zastupujících lyžování, biatlon, bruslení, sáně, boby, skeleton a curling.
Sekretář biatlonu je proti: Kdyby byly tak populární...
Přitom šéfové Světové atletiky Sebastian Coe a Mezinárodní cyklistické unie David Lappartient věří, že se jim jejich sporty do programu ZOH podaří dostat. Pomoci by tomu mohl i jejich vliv v Mezinárodním olympijském výboru (MOV). Oba totiž byli kandidáty na prezidenta této organizace při volbách letos v březnu.
Tato diskuse je součástí revize sportů zařazených do programu Her, kterou po svém nástupu v létě provádí nová šéfka Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryová.
Generální sekretář Mezinárodní biatlonové unie (IBU) Max Cobb je ale výrazně proti. „Kdyby to byly tak populární sporty, už by byly na programu letních olympijských her, ale nejsou,“ prohlásil Američan. Přitom právě američtí zástupci cyklokrosu se po Lappartientovi vyjadřují nejhlasitěji pro zařazení této disciplíny do programu ZOH. V roce 2034 se totiž mají konat v Salt Lake City.
V současné době Olympijská charta hovoří o tom, že zimní olympijské sporty se mají konat na sněhu a ledu. Což cyklokros a přespolní běh splňují částečně. Velká část sezony se totiž koná na blátě či na suchém terénu, i když často ve velmi chladných podmínkách. SP ve Val di Sole ale ukazuje, že ani když napadne sníh, závody se neruší, ba naopak některým vyhovují.