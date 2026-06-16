Trénoval Rachůnka, zná Schwarzeneggera, lezl do krabice. Teď má silák Divílek dokument
Unikátní postava české kulturistiky se dočkala dokumentu s názvem Příběh legendy, který vznikal půl roku. Určitě si vybavíte jeho nejslavnější číslo, kdy se zlínský silák Bob Divílek, jenž oslaví 2. července 81. narozeniny, kompletně nasoukal do malé krabice (40x46x58 cm) a publikum šílelo. „Hodně lidí říká: To je ten v krabici,“ usměje se. I proto se objevil v pořadu moderátora Jana Krause nebo v soutěži Česko Slovensko má talent.
Nejen s tímto číslem objížděl Bohumil „Bob“ Divílek Evropu. Byl hvězdou mezinárodní Golden Show, při níž natíral své svalnaté tělo zlatou barvou. Vystupoval jako diskobolos či primabalerína. Během svého života poznal řadu slavných umělců v čele s rakouským zpěvákem Falkem, který viděl jeho představení v Moulin Rouge ve Vídni.
V hledišti býval i Niki Lauda, legenda formule 1. Na jedné věhlasné akci v Rakousku se potkal mimo jiné s Helenou Vondráčkovou a Jiřím Kornem. „Nevěřili mi, že tam účinkuju taky,“ popsal setkání s osobnostmi českého uměleckého světa.
Na mistrovství světa v kulturistice (obsadil 7. místo) poznal Arnolda Schwarzeneggera. Od té doby ho obdivuje. „Jsem přírodní úkaz,“ usměje se vitální osmdesátník, který chodí čtyřikrát týdně cvičit do posilovny. Každé ráno udělá sto kliků, i na jedné ruce. Pořád řídí auto.
Sport ho provází celý život
V pořadu Jana Krause Uvolněte se, prosím moderátorovi na závěr sdělil, že k duchovnu musí být i fyzično. „Lidi tomu tleskali,“ vybavil si výjimečný sportovec-umělec, který vedl také kondiční přípravu profesionálních sportovců. Cepoval například hokejového mistra světa Karla Rachůnka, oběť letecké katastrofy u Jaroslavle. „Devět let jsme spolu dělali letní přípravu. Byl to vynikající člověk,“ poznamenal Divílek. „V neděli mi volal z letadla, že letí z Ameriky a hned v pondělí chtěl trénovat. Měl jsem ho moc rád,“ dodal.
Sport provází celý jeho život. Fotbalové zápasy Zlína sleduje s kamarády z terasy svého bytu, který je vzdálený pár metrů od hřiště Letná. Jeho sousedy jsou například Slončíkovi. „Když jsem něco potřeboval, Šimon (Slavia/Karviná) a Tom (Plzeň) mi vždycky pomohli. Výborní kluci.“
Dokument Příběh Legendy uvede ve středu večer zlínské multikino Golden Apple Cinema.