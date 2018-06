Mistři světa, Salah či Kane. Sledujte hvězdy z MS v Rusku i po šampionátu

Na soupiskách 32 týmů, které se účastní MS 2018, figuruje 736 fotbalistů z celkem 311 klubů. Nejvíc reprezentantů (124) působilo v Anglii. Celky slavné Premier League dodaly hráče z 26 zemí. A to jenom za mistrovské Manchester City nastoupilo šestnáct borců.

Navíc Angličané mají jako jediní v kádru výhradně fotbalisty z domácí soutěže. Hrdý Albion vyslal na východ Evropy mladé a ambiciózní družstvo, které má za úkol konečně uspět. Anglie čeká na zlato ze světového šampionátu od roku 1966.

Třeba k titulu pomůže čtyřiadvacetiletý kapitán Harry Kane z Tottenhamu, jenž v loňském roce zaznamenal nejvíc gólů ze všech - 57. Střelec Kane zařídil své zemi také vítězství v zahajovacím duelu proti Tunisku (2:1) přesnou hlavičkou v nastavení.

"Mohli jsme kopat několik penalt, zvlášť když se podíváte na to, jakou zahrával soupeř. Takže možná bylo spravedlivé, že jsme nakonec dali v závěru vítězný gól," prohlásil kapitán Kane, který navázal na Garyho Linekera a jako první Angličan od roku 1990 dal v jednom utkání MS dvě branky. Tuniský kouč Kanea považuje za jednoho z nejlepších hráčů Premier League.

To další superstar z anglické ligy se představila až ve druhém zápase. Egypťan Mohamed Salah se sice vyhrabal ze zranění ramene, které mu způsobil španělský bek Sergio Ramos z Realu Madrid ve finále Ligy mistrů, avšak na startu turnaje s Uruguayí (0:1) ještě odpočíval. Proti domácímu Rusku už egyptský útočník Salah nastoupil, dokonce se trefil z videem nařízené penalty, jenže prohře stejně nezabránil, pouze snížil na konečných 1:3. Egypt tak se svým "bohem Mohamedem" na mistrovství světa nezvítězil ani na šestý pokus.

Výraznou postavou se v Rusku může stát brazilský mladík vyrůstající v chudinské čtvrti Sao Paula, jeho jméno zní božsky – Gabriel Jesus. Jeden z mnoha vyslanců šampionů z City v jihoamerické kvalifikaci dal sedm gólů v deseti zápasech. A to ještě v nominaci nakonec chybí jeho německý spoluhráč Leroy Sané, tento produktivní talent opomenul trenér Joachim Löw.

Zvednou se úřadující šampioni po úvodní porážce?

Ale úřadující mistři světa řeší trochu jiné problémy. Po úvodní porážce s Mexikem (0:1) se opět rozhořely nefotbalové vášně. Politická strana Alternativa pro Německo (AfD) chce, aby trenér Löw z kádru vyřadil Mesuta Özila (Arsenal) a Ilkaye Gündogana (Manchester City).

Důvodem je několik týdnů stará kauza, kdy se oba reprezentanti tureckého původu vyfotili s tamním prezidentem Erdoganem, jehož mnozí považují za diktátora. Gündogana dokonce v posledním přátelském utkání před odletem do Ruska němečtí fanoušci v Leverkusenu vypískali. "Zabolelo mě to. Je pro mě těžké to pochopit," divil se Löw.

Aktuální majitelé mistrovské trofeje ovšem spoléhají hlavně na hvězdy ze "své" Bundesligy. Líbí se vám třeba strůjce lipského zázraku jednadvacetiletý Timo Werner, který v minulé sezoně nasázel třináct branek ve 32 duelech, k nimž přidal osm asistencí?

Němci samozřejmě mají několik zástupců dominantního mistra Bayernu Mnichov včetně útočníka Thomase Müllera, který na minulých šampionátech vsítil dohromady 10 gólů a stíhá rekordmana a krajana Miroslava Kloseho se 16 brankami.

Jeho parťák Robert Lewandowski je zase nejlepší evropský kvalifikační kanonýr a pokud Polsko projde do čtvrtfinále, dočká se zkušený útočník 100. startu v národním týmu. Po nečekané prohře se Senegalem 1:2 se mu ale vidina jubilejního zápasu trochu vzdálila.

