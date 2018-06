MS fotbal 2018

"V zápase bylo mnoho rozhodnutí v náš neprospěch, takže nakonec bylo možná spravedlivé, že jsme v závěru dokázali dát vítězný gól," řekl Kane.

Čtyřiadvacetiletý útočník Tottenhamu otevřel ve Volgogradu skóre v 11. minutě, ale Tunisan Fardžaní Sasí v 35. minutě z penalty po zákroku loktem v podání Kylea Walkera srovnal. Kolumbijský sudí Wilmar Roldán poté přehlédl dvě stažení Kanea ve vápně a na situace ho neupozornil ani videorozhodčí, který je na šampionátu v Rusku novinkou. Kane tak vstřelil vítězný gól až v nastavení po rohu.

"Mohli jsme kopat několik penalt, zvlášť když se podíváte na to, jakou penaltu zahrávali oni. Ta byla docela přísná, ani to nevypadalo jako penalta," řekl Kane. "Při několika rohových kopech jsem se nemohl pohnout. Z toho důvodu je tu video... Ale takový je prostě fotbal, to jsou rozhodčí. To, že jsme se s tím dokázali vyrovnat, ukazuje náš charakter," dodal hráč utkání.

Nejmladší anglický kapitán v historii se před dvěma lety na Euru střelecky neprosadil, ale do mistrovství světa vstoupil ve velkém stylu a poprvé skóroval na velkém turnaji. Dva góly na MS v jednom utkání dokázal za Albion naposledy dát Gary Lineker v roce 1990 proti Kamerunu.

Kane za posledních osm utkání v národním dresu vstřelil úctyhodných deset gólů. V 25 zápasech za reprezentační A-tým zaznamenal 15 branek a lépe na tom byl naposledy právě jen Lineker.

"Je krásné být tím, kdo rozhodne. O něčem takovém sníte. Dovedu si představit tu erupci nadšení v hospodách po celé Anglii. Pamatuji, když jsem byl malý, jak se všude fandilo," řekl Kane.

"V prvním poločase jsme hráli výborně a vytvářeli jsme si šance. Měli jsme dát dva tři góly a bylo hotovo. Když se vám nedaří proměňovat šance, vždy máte tam někde vzadu v hlavě, že to nebude váš den. Jsem pyšný na kluky, že to nevzdali. Musíte jít za gólem do poslední sekundy," dodal.

Jeho výkon ocenil i anglický kouč Gareth Southgate. "Kdyby neskóroval, sedím tady a odpovídám na otázky o jeho schopnostech dávat góly na velkých turnajích. Takže jsem speciálně za něj nadšený, ale vím, že pro něj bude to nejdůležitější, že dovedl tým jako lídr k výhře na mistrovství světa," řekl Southgate.