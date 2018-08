Fotbal, hokej nebo tenis? Zkuste vodní pólo!

Mokrá kombinace několika sportů

Vodní pólo je dynamický sport pro malé i velké nadšence. Protože pólisté tráví většinu sportovního života v bazénu, je pólo vhodné zejména pro jedince, kteří si užívají pobyt ve vodě a chtějí vypilovat své plavecké dovednosti. Ač se to na první pohled nemusí zdát, jde o sport, který spojuje charakteristiky ledního hokeje (nasazení, souboje, kontakt), basketbalu (práce s míčem, pravidla)

a házené (rychlé přelévání hry od branky k brance, taktika).

Celá hra, v níž proti sobě nastupují dvě sedmičlenná družstva, se točí okolo míče. Speciální gumový balón se hráči snaží přes brankáře „propašovat“ do branky protivníka, a to během čtyř osmiminutových čtvrtin. Vodní pólo ale není jen o dobrých plaveckých schopnostech, stejně důležitá je také účinná herní strategie a efektivní spolupráce mezi členy týmu.



Šance pro talenty od 8 do 15 let

Jestliže se vám zdá, že vodní pólo je přesně aktivita, která by vaše dítě mohla zaujmout, můžete to jednoduše vyzkoušet. Jak? Klub vodního póla Water Polo Sparta Praha právě nabírá hráče a hráčky ve věku 8 - 15 let. Dorazit může každý – nejen malý nadšený sportovec, jenž by se rád zlepšil v plavání, ale klidně i zkušený plavec, který by si rád vyzkoušel něco nového.

Cílem oddílu Sparta Praha je navázat na tradici, která v Praze zpopularizovala vodní pólo už v první polovině 20. století. V klubu působí zkušení trenéři, kteří plavání i vodní pólo vyučují v souladu

s moderními metodami. Jde o současné či bývalé hráče s dlouholetými herními zkušenostmi, a to i na reprezentační úrovni. Všichni trenéři se práci s mládeží věnují už řadu let a mají zkušenosti s dětmi v různých věkových kategoriích od minipóla přes žactvo až po dorost.

Nábor zájemců bude probíhat 5. 9. a 10. 9. od 18:00 v prostorech bazénu Aquacentrum Šutka a dále pak od 12. 9. v tréninkových hodinách. Ty probíhají v pondělí a ve středu vždy od 19:00 do 20:30. Pokud máte o nábor zájem nebo potřebujete jakékoliv upřesnění, obraťte

se na e-mail treneri@spartawaterpolo.cz nebo zavolejte na číslo 732 467 600. Další podrobnosti najdete na webu: www.spartawaterpolo.cz.