Startuje Citroen Roadshow! Soutěž s námi o auto podle tvého výběru

Letošní ročník akce Citroën Experience se bude konat u obchodních center na 28 místech po celé České republice v termínu od 5. září do 14. října. Pro dospělé nabídne možnost vyzkoušet si některé z posledních novinek značky Citroën – Citroën C3 Aircross, kompaktní městské SUV, Citroën C4 Cactus s novými tlumiči s progresivními hydraulickými dorazy pro co nejpohodlnější jízdu, sedmimístný Grand C4 Spacetourer a až 9 místný Citroën Spacetourer. Malí návštěvníci se mohou vydovádět na skákacím hradu nebo si projet některou ze závodních tratí na velké autodráze.

Poprvé bude v ČR možnost si prohlédnout poslední novinku značky Citroën, třetí generaci vozu Citroën Berlingo, rodinného vozu se špičkovou variabilitou a obrovským prostorem pro posádku i její zavazadla.

Vůz bude k otestování s novou automatickou osmistupňovou převodovkou spřaženou s naftovým agregátem o výkonu 130k.

Co tedy udělat, když máte zájem o testovací jízdu? Na www.citroenexperience.cz vyhledat termín, který vyhovuje a vybrat si vozy na vyzkoušení. Pak zarezervovat konkrétní hodinu,kterou obratem potvrdíme. A to je vše. Kamion s pohodlným zázemím a chutným občerstvením bude k dispozici všem návštěvníkům od 10 do 18 h. Vyškolený personál pomůže při předání vozidla, i během jízdy.

Každý den nabízí 105 testovacích jízd v pohodlných a moderních vozech Citroën, tak proč si je zdarma nevyzkoušet! Navíc, všichni účastníci testovacích jízd jsou automaticky zařazeni do slosovací soutěže o zapůjčení vozu Citroën na dva měsíce.

Podívejte se, kdy roadshow Citroën Experience projíždí Vaším městem, těšíme se na Vás.