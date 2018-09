Hokejová výstroj? Víme, jak vybrat nejlepší brusle, hokejku a helmu

Ať už patříte mezi amatérské nadšence, kteří si v zimě s kamarády rádi zahrají na zamrzlém rybníku, nebo to s hokejem myslíte vážně, poradíme vám, podle čeho vybírat základní stavební kameny výstroje – brusle, hokejku a helmu.

Zatímco fotbalistům stačí k tomu, aby mohli vyběhnout na hřiště, prakticky jen kopačky, dres a štulpny, hokej je, pokud jde o základní vybavení, o poznání náročnější koníček. Jde o tvrdý a kontaktní sport na ledové ploše, a tak je třeba při něm myslet nejen na nastřílené góly, ale také na bezpečnost. A pro brankáře, kteří celý zápas čelí střelám branky chtivých protihráčů, to platí dvojnásob. Co tedy žádnému hokejistovi nesmí chybět?

Brusle zvolené úměrně dovednostem

Brusle vybírejte na základě svých dosavadních dovedností. Začátečníkům postačí sáhnout po bruslích pro rekreační sport, jež jsou navrženy pro hráče, kteří se hokeji věnují spíše sporadicky a preferují poklidný a bezkontaktní styl hry. Modely pro amatérský nebo poloprofesionální hokej jsou naproti tomu určeny pro mnohem častější hru, při které se budete vrhat do skutečných ledových soubojů. A pozor – to, že si coby začátečník koupíte ty nejdražší profesionální brusle, ještě vůbec neznamená, že se na ledu budete prohánět jako profík. Naopak, investice do nejlepšího vybavení určeného profesionálům by v takovém případě byla zcela zbytečná.

Hokejka s čepelí na správnou stranu

Bez hokejky by byl na ledě „namydlený“ i Jaromír Jágr. Co by vám při výběru hokejky poradili zkušení hokejisté? Určitě to, že základem je si vybrat, zda potřebujete variantu pro pravou, nebo pro levou ruku. Pokud byste si zvolili obráceně, což se snadno stane třeba při on-line nákupu, nezachránila by vás při hře ani ta nejdražší hokejka. A podobné to je i s délkou – hůl by hráči měla ideálně sahat po bradu, pokud je na bruslích, případně po nos, pokud na sobě brusle právě nemá. A co materiál? Dřevěné hokejky jsou v posledních letech na ústupu, protože je nahradily modernější kompozitové hole, které jsou lehké a vydrží mnohem větší zátěž. Trochu si za ně připlatíte, ale investice do nich se vám rychle vrátí.

Foto Shutterstock

Bytelná helma, která jen tak nepraskne

Hokej není sport pro křehké květinky, které vyvede z míry modřina nebo nějaký ten vyražený zub. Hokejisté během hry padají na tvrdý led, narážejí do sebe i mantinelů a občas je nemine ani rvačka nebo rána pukem. Pořádná helma, která ochrání vaši hlavu při pádu i šarvátce, je proto nezbytností. Na trhu najdete celou řadu modelů, nicméně platí, že právě na helmě byste neměli šetřit. V ideálním případě by měla být z pevného, ale zároveň lehkého materiálu. Uvnitř by měly být měkké pěnové výztuhy, které respektují anatomii lidské hlavy a tlumí nárazy, a ventilační otvory pro větší pohodlí při hře. Helmu lze doplnit také plexisklem, které chrání oči.

Chcete kompletní vybavení? Víme, kam mrknout

Pokud hokej tentokrát berete opravdu vážně, kompletní výstroj najdete na e-shopu značky Bauer, na kterou se spoléhají i ti nejlepší hokejisté světa a kterou můžete vídat na světových šampionátech i zápasech NHL. V nabídce Bauer najdete vše, co hokejista potřebuje, od ponožek až po prvotřídní profesionální výstroj. Vybírat navíc můžete i z vybavení pro pozemní hokej a in-line bruslení.