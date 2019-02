Chceš vidět Plzeň v Evropské lize? Soutěž s Hankookem o 4 VIP lístky | iSport.cz

Pro fanoušky tuzemského a evropského fotbalu jsme přichystali parádní soutěž! Díky spolupráci webu iSport.cz a společnosti Hankook nyní můžete soutěžit o 4 VIP vstupenky na očekávaný souboj Evropské ligy mezi Plzní a chorvatským Dinamem Záhřeb. Nejúspěšnější český klub posledních let se bude snažit probojovat do dalšího kola vyřazovací části a vy můžete být u toho! Jak na to? Hrajte o vstupenky ZDE>>