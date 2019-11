Šest tipů na zimní dovolenou v Salcbursku | iSport.cz

Důsledně se zde navíc dbá na bezpečnost, především dětí. Přestože v Rakousku je obecně dráž než v České republice, právě ceny na horách se až tolik neliší a skutečně odpovídají nabízeným službám. Rakušanům se také podařilo ponechat si, případně znovuobjevit lokální pokrmy poctivě připravené z místních surovin, jež stojí za ochutnání. Další výhodou je geografická blízkost – místní vleky a okruhy jsou pro většinu Čechů v dojezdové vzdálenosti, ačkoli na silnicích, zejména na naší straně, se auta leckdy o desítky minut zpožďují oproti plánům… Ale co je taková chvilka proti prosluněným dnům v čerstvém prašanu! Podívejme se na šest zimních tipů z nejbližší a v tuzemsku nejpopulárnější spolkové země, ze Salcburska.

Salcburský Saalachtal

Region Salzburger Saalachtal s obcemi Unken, Lofer, St. Martin a Weißbach najdete na severu salcburské oblasti Pinzgau. V posledních letech je tato lokalita v rámci zimních radovánek považována za jednu z vůbec nejlepších pro rodiny s dětmi v celém Rakousku. V areálu Almenwelt Lofer je 46 kilometrů výborně upravených sjezdovek pro celou rodinu: 32 kilometrů tzv. modrých, 12 červených a jen dva kilometry náročných černých. Denní skipas pro oba rodiče a dvě děti do 15 let vyjde v hlavní sezóně na 118 eur, což je výhodné, stačí porovnat. Pokud si chcete užít kombinaci lyžování a termálních lázní, vyjde dospělého almenweltský denní skipas plus čtyři hodiny v lázních Rupertustherme Bad Reichenhall na 58 eur. Stranou sjezdovek se nachází spousta kopců vhodných pro freeride a kolem 80 kilometrů běžeckých tras, vedoucích údolím nebo vysoko v horách. V St. Martinu je osvětlená noční běžecká trať s tréninkovou biatlonovou střelnicí, o upravené přírodní sáňkařské dráhy též nebudete mít nouzi.

Saalachtal • Foto Salzburger Saalachtal Tourismus

Zell am See-Kaprun

Jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších rekreačních regionů v celých Alpách, to je Zell am See-Kaprun. Jsou zde tři oblasti vyhovující jak náročným sportovcům, tak začátečníkům či rodinám s dětmi: Kitzsteinhorn, Schmittenhöhe a Maiskogel.

Nové lanovky 3K K-onnection a Zellamsee Xpress plus dalších 47 lanovek a vleků schopných převézt celkem 90 000 lidí v hodině otevírají brány do jednoho z největších lyžařských areálů v Rakousku s celkem 408 kilometry sjezdovek. Na ty návštěvníkům stačí jediná karta, Ski Alpin Card, která slouží pro Skicircus Saalbach, Hinterglemm, Leogang Fieberbrunn, Schmittenhöhe v Zell am See a na kaprunský vrchol Kitzsteinhorn, čnící do výše 3203 m n. m. Akční sjezdovku v XXL formátu pak najdete na Schmittenhöhe; s délkou 1300 metrů se jedná o nejdelší funslope na světě. A co že si máte představit pod pojmem funslope? Skokánky, tunely, ostré zatáčky, vlny a lesní pasáže – prostě dobrodružství!

Zel am See • Foto Zel am See Kaprun Tourismus

Salcburský Lungau

Oblast Salcburský Lungau, nacházející se jižně od města Salcburk, se díky přírodnímu bohatství a udržování zajímavých tradic řadí na seznam biosférických rezervací UNESCO. Kvůli meteorologicky příznivé vysokohorské poloze v tisíci metrech nad mořem je zde zima sice dlouhá, ale současně spojená s nejvíce hodinami slunečního svitu v celém Rakousku. Tři lyžařské areály s více než 150 kilometry sjezdovek s bohatou sněhovou pokrývkou jsou vhodné především pro rodiny s dětmi. Moderní vleky a tradiční chalupy umocňují dobré lyžování v oblastech Katschberg, Grosseck-Speierecka Fanningberg. Údolí pak nabízí ideální podmínky pro běžkaře – na 150 kilometrů upravených tras vhodných pro klasiku i bruslení. Region hýčkaný sluncem ale neláká jen na sjezdovky a běžky. Sedm bočních údolí Salcburského Lungau zve vyznavače skitouringu, výprav na lyžích všech stupňů obtížnosti. Hustá a přehledně značená síť zimních turistických tras je vhodná i pro nenáročné procházky.

Lungnau • Foto Ferienregion Salzburger Lungau

Obertauern

Region ležící 90 kilometrů jižně od Salcburku si pro natáčení filmu Help! v roce 1965 vybrali i sami Beatles. Pro hosty je tu k dispozici okolo 150 hotelů, penziónů, hostinců a apartmánů všech cenových kategorií. Celkem 26 lyžařských lanovek a vleků je v provozu od konce listopadu až do května, všechny sjezdovky jsou dostupné pěšky a každé pondělí a čtvrtek od 19 do 22 hodin je noční lyžování na Edelweißbahn. Skipas Obertauern s platností od 1,5 dne lze využít také v 15 kilometrů vzdálené oblasti Grosseck-Speiereck v Mauterndorfu / St. Michael v Lungau. Zajímavostí regionu je několik tratí s měřením času – na Sonnenlift 3, Schönalmbahn a čtyřech dalších si lyžaři a snowboardisté mohou ověřit rychlost své jízdy. Za vyzkoušení v Obertauern čili v Horních Taurách stojí i jízda na kole ve sněhu (snowbike), „létání“ po zasněžené pláni za pomoci tažného draka (snowkiting), skoky na lyžích, skitouring, výlety na segwayi nebo jízda na airboardu, lezení na zamrzlém vodopádu Johannes- Wasserfall nebo sáňkování. Skupiny třeba v rámci firemního teambuildingu nadchne možnost vyzkoušet si populární biatlon na Gnadenalmu.

Obertauren • Foto Saalbach.com / TVB Oberntauern

Skicircus

Oblast s názvem Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, na němž si i místní trénují paměť a lámou jazyk, patří s 270 sjezdovkami, 70 nejmodernějšími lanovkami a vleky a 60 horskými chalupami k alpským top areálům. Díky novému spojení skipasů se Schmitten v Zell am See a Kitzsteinhornem v Kaprunu se nabídka rozšiřuje na 408 kilometrů sjezdovek a 121 lanovek a vleků.

Zcela výjimečné zážitky zde nabízí freeride – k dispozici je mnoho nedotčených svahů nedaleko gondol a vleků, například na populárním, 2119 metrů vysokém Wildseeloderu ve Fieberbrunnu. Nováčkům, kteří s disciplínou začínají, se věnují zkušení instruktoři. Ti, co nefandí běžkám, sjezdovkám ani snowboardu, mohou podnikat výlety na sněžnicích v lesích, romantické povahy se projedou kočárem údolím Glemmtalu. Vychutnejte si výhledy na stezce v korunách stromů v závěru údolí Saalbach Hinterglemmu – nejvýše položená zimní trasa tohoto druhu v Evropě čítá pět kilometrů a sahá až po 200 metrů dlouhý most 42 metrů nad údolím – Golden Gate Bridge Alp.

Skicircus • Foto Saalbach.com / Tom Bause

Rauris a Wildkogel-Arena

Wildkogel-Arena Neukirchen a Bramberg se nacházejí v Salcbursku mezi Kitzbühelskými Alpami a Národním parkem Vysoké Taury. Rodinný areál vyhovuje začátečníkům a svátečním lyžařům; 85 % sjezdovek je modrých a červených. Čeká tu na vás 75 kilometrů dobře připravených, zaručeně zasněžených tratí. Lanovkami Wildkogelbahn v Neukirchenu a Smaragdbahn v Brambergu se pohodlně dostanete do nadmořské výšky 2100 m, za výhledem na třítisícovky Vysokých Taur. Středisko Rauris Hochalmbahnen je také velmi populární, najdete zde 32 km sjezdovek, deset vleků a lanovek a větší klid než v jiných rakouských destinacích. Legendou oblasti Rauris se stala Roswitha Huberová, která už léta organizuje kursy pečení chleba. Vše se odehrává v nadmořské výšce 1200 metrů nad mořem a chléb se musí ihned vyzkoušet s čerstvým alpským máslem!