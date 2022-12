Biatlonové šílenství je zpět, světový pohár začíná ve Finsku. O medaile chtějí bojovat i Češi!

První zastávkou letošní sezony, jejíž vrcholem bude únorové mistrovství světa v německém Oberhofu, bude mrazivé Kontiolahti. Na závodníky tam čekají teploty výrazně pod nulou. Fanoušci se ovšem mohou těšit na to, že sezona začne pěkně zostra. Na programu je totiž celkem osm závodů včetně týmových štafet.

Čeští fanoušci i letos vkládají největší naděje do úřadující mistryně světa z vytrvalostního závodu Markéty Davidové. Ta držela český prapor nejvýše i loni, kdy jeden závod vyhrála a zároveň ovládla pořadí o malý křišťálový glóbus ve vytrvalostních závodech. V celkovém pořadí pak obsadila 10. příčku. Vítězka tří individuálních závodů světového poháru zahnala po náročné olympijské sezoně myšlenky na brzký konec kariéry. A jak sama v médiích před startem světového poháru přiznala, ze závodů chce mít hlavně radost. Ta by se poprvé mohla projevit už na startu sezony, která začíná jejím oblíbeným vytrvalostním závodem, v němž zvítězila i vloni při zahajovacím závodě v Östersundu.

Mezi muži by měl být největším želízkem v ohni Michal Krčmář. Ten jde po narození syna do sezony s novou motivací, kterou by neměla ohrozit ani bouře kolem jeho kritiky konzumace alkoholu sportovci. Stříbrný medailista z olympijských her z Pchjongčchangu si navíc během přípravy pochvaloval impuls, který mu v přípravě dodaly novinky u národního týmu. Ten po letech opustil úspěšný trenér Ondřej Rybář, kterého nahradil zkušený Michael Málek. Trenérský tým navíc doplnil v Česku dobře známý olympijský vítěz ve střelbě Matt Emmons. U žen pokračuje trenérské duo Egil Gjelland a Jiří Holubec. Pomůžou změny v realizačním týmu českým závodníkům? Zazáří kromě osvědčených jmen například i někdo z talentovaných mladíků? Na to si můžete vsadit s bonusem u Fortuny.

Největšími favority jsou podle kurzů mezi muži obhájce titulu Quentin Fillon-Maillet z Francie a tradičně nabitá norská sestava v čele Johannesem Thignesem Boe a loni druhým Sturlou Holm Laegreidem. Mezi ženami sázkaři nejvíce věří norské obhájkyni prvenství Marte Olsbuové-Röiselandové či švédských sestrám Oebergovým. V ostré konkurenci by se ovšem neměli ztratit ani Češi.

