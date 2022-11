FIFA se spojila se sázkovou kanceláří. Spolupráce přinese divákům novou úroveň zážitku

V letošním roce do Česka dorazila nová sázková kancelář Betano. Je to první zahraniční značka, která si u nás našla místo. Rozrůstá se velmi rychle. Aktuálně působí v 12 zemích na 3 kontinentech. A teď se podržte. Jde o historicky první sázkovou kancelář, se kterou začala spolupracovat FIFA. Co nový svěží vítr dokáže nabídnout?