Play-off NHL je tady! Dotáhnou Češi Boston ke Stanley Cupu?

NHL má v aktuálním ročníku za sebou už 1 312 zápasů, nyní ovšem začíná téměř od začátku. Suverénně nejlepším týmem základní části byl Boston Bruins, který se 135 body překonal letitý rekord ligy. Velký podíl na tom měli i čeští hokejisté, kterých v kádru medvědů figuruje hned šest. Zářil především David Pastrňák, který posbíral celkem 113 kanadských bodů a umístil se na třetím místě v bodování NHL. Výtečně si vedli také další Češi, zatím životní ročník mají například Martin Nečas s Carolinou nebo Vít Vaněček, který zavřel branku New Jersey. Play-off ovšem často bývá úplně jiná soutěž, v níž se předchozí výsledky mažou. Potvrdilo se to i loni, kdy základní část ovládli hráči Florida Panthers, aby se pak ovšem pakovali ze hry už v prvním kole.

Čeští fanoušci jsou zvědaví zejména na východní část pavouka. Boston jako superfavorit vstoupí do vyřazovací fáze sérií s Floridou. Ta svým loňským kolapsem v prvním kole může působit jako důrazné varování, že papírové předpoklady nemusí nic znamenat. Bruins budou opět spoléhat na góly Davida Pastrňáka, který měl ke konci základní části výtečnou formu. Hodně se čeká i od Davida Krejčího nebo Pavla Zachy. Zastavit se je pokusí mimo jiné Radko Gudas. Kandidátem na postup bude v sérii s New York Islanders také Carolina s Martinem Nečasem, celkově druhý tým základní části. Naopak extrémně vyrovnané mohou být série Toronta s Tampou Bay a derby mezi New Jersey a New Yorkem Rangers, v němž uvidíme také několik českých hráčů.

Kandidáty na trofej ovšem můžeme najít i na západě. Obhájci z Colorada narazí v prvním kolem na Seattle, pro nějž je to první play-off v jeho krátké historii. Dalším adeptem na titul ze západu bude Las Vegas, na které čeká Winnipeg. Z kanadských týmů, které čekají na zisk Stanleyova poháru už téměř 30 let, experti nejvíce věří Edmontonu. Connor McDavid v sezoně opět ukázal výkony jako z jiného světa, otázkou ale je, zda se mu to povede přenést i do play-off. V cestě bude stát nevyzpytatelné Los Angeles. Vyrovnanou sérii pak lze čekat i mezi Dallasem a Minnesotou. Potvrdí se síla favoritů, nebo se dočkáme překvapení? Na to si můžete vsadit s bonusem u Fortuny.

