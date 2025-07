Nosková zdolala Číňanku: Mohla jsem si dělat, co jsem chtěla. Ve finále vyzve Bouzkovou

Čtyřicátá hráčka světa z Číny porazila v předešlých dvou kolech Lucii Havlíčkovou a Sáru Bejlek. Nosková jí tak měla co vracet za české barvy. Možná se na Wangové podepsalo i to, že musela absolvovat ještě v pátek dopoledne dohrávku proti Bejlek. Ve čtvrtek totiž jejich čtvrtfinále zastavila po prvním setu tma. Číňanka tak nastoupila k druhému setu v pátek před obědem a vyhrála jej za 41 minut, ale už to bylo zdržení a zásah do přípravy na Noskovou.

„Soupeřka to měla také těžké, že musela dohrávat ještě to čtvrtfinále. Na druhou stranu mohla být více rozehraná než já. Člověk nikdy neví, jak do toho zápasu hlavně ona nastoupí. Ale bylo vidět, že úplně nedala takový velký tlak. Takže jsem si mohla víceméně dělat, co jsem chtěla,“ řekla po zápase Nosková.

Česká jednička na turnaji a rodačka ze Vsetína tak atypického dne Číňanky využila. Wangová si navíc už po třech gamech brala přestávku na ošetření. Zlobilo ji pravé lýtko, které už měla obvázané před utkáním. Zápas však absolvovala až do konce k porážce 4:6 a 1:6.

Poslední dva ročníky Prague Open měly zahraniční vítězky. O výhře Japonky Hibinové v roce 2023 už řeč byla. Loni se pak v polském finále proti Magdaleně Frechové radovala Magda Linetteová. Letos už má Česko vítězku jistou. Tuzemské hráčky využily fakt, že jich v pavouku bylo abnormální množství.

Nosková teď půjde na Bouzkovou a tuší souboj dvou tenisových pojetí. „Marušce to tady očividně sedí. Vyhrála to tady. Myslím, že to hraje poněkolikáté, také se sem ráda vrací. Samozřejmě má tenis asi na tyto podmínky. Že si s tou hrou může dělat, co chce, a že jí to neulítává tak jako těm, které se do toho snaží chodit trochu víc. Naše dva styly jsou ale úplně jiné a uvidíme, jaké to bude.“