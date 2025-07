Páník o Ewertonově odchodu: Tomu nezabráníte, hlavou už byl jinde. Frydrych je vzorem

S modrobílým dresem se pravděpodobně definitivně rozloučil, po prvním utkání druhého předkola Evropské ligy s Legií to potvrdil i kouč Pavel Hapal. Brazilský šikula Ewerton, jeden z nejlepších cizinců ve fotbalové Chance Lize, se brzy upíše egyptskému Pyramids FC. Ostravě zamává po dvou životních sezonách. V osmadvaceti letech má ideální příležitost si pořádně vydělat. „Je to hráč posledních třiceti metrů, umí rozhodovat zápasy,“ má jasno bývalý trenér Baníku Bohumil Páník v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu >>>

Do svého zřejmě posledního zápasu na vítkovickém stadionu naskočil podstatně dřív, než původně očekával. Ewerton šel na plac už ve 22. minutě, kdy nahradil zraněného Filipa Kubalu. Stejně jako o víkendu v Ďolíčku to však nebyl ten „Ewe“, kterého fanoušci znají. Přestup do Afriky se na něm v posledních dnech výrazně podepsal. „Málokdo dokáže být pořád stejný v momentě, kdy tam už nabídka je,“ souhlasí Bohumil Páník.

Bude podle vás odchod Ewertona pro Baník velkou ztrátou?

„Je to samozřejmě hráč, který byl oporou a spoustu zápasů rozhodl. Proti Legii za svými výkony ale zaostal. Mužstvu nepomohl tak, jak by si představovalo. Bylo na něm vidět, že hlavou už je někde jinde a v zápase úplně není. Taky je zvyklý hrát od začátku a nenaskakovat, takže možná i toto hrálo roli. Tomu všemu ale nezabráníte, obzvlášť u brazilských hráčů. Ti přijíždějí do Evropy s tím, aby se finančně zabezpečili. Pokud takovou šanci mají, udělají vám všechno pro to, aby za lepšími podmínkami skutečně odešli.“

Zažil jste to v minulosti i vy sám? V Polsku jste totiž několik Brazilců trénoval.

„To ale není jen o Brazilcích, tak to má každý hráč. Zažil jsem už fotbalisty, u kterých hned poznáte, že jsou hlavou někde jinde. Málokdo dokáže být pořád stejný v momentě, kdy tam už nabídka je. Pak to nějakým způsobem začíná týmově a klubově nefungovat. Místo Ewertona tam byl ale hráč, který ho nahradil velice dobře, protože nahoře výborně presoval a represoval. Dvacet minut bez Ewertona měl Baník vynikajících. S jeho příchodem už to tak nebylo, v defenzivě pak jeho strana trošku propadala.“