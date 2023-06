Největší zápas sezony! Zničí sen Manchesteru City o Lize Mistrů Inter? Vítěze poznají i další poháry!

Favoritem Ligy Mistrů bude jednoznačně Manchester City. Svěřenci trenéra Pepa Guardioly během své cesty za „ušatým pohárem“ přejeli mimo jiné i Bayern Mnichov nebo Real Madrid. Zejména způsob, jakým se Citizens vypořádali doma v odvetě se španělským obhájcem titulu, bral dech. Pro anglický klub by výhra v Istanbulu byla premiérovým triumfem v Champions League. Dosud nejblíže k němu měl před dvěma lety, kdy však v závěrečném duelu podlehl v anglickém střetu Chelsea. I tehdy přitom byli favoritem, překvapení je tak ve hře i letos. Inter v předchozích kolech vyřadil postupně Porto, Benficu a v milánském derby AC. Italové se přitom ve srovnání se svým sokem mohou pochlubit už třemi trofejemi z Ligy Mistrů. Naposledy slavili v roce 2010. Potvrdí tým kolem kanonýra Erlinga Haalanda předpoklady nebo se bude radovat v Česku dobře známý Edin Džeko a spol.? Na to i další finálové střety si můžete vsadit s bonusem u Fortuny.

Jako první ovšem pozná svého letošního vítěze Evropská liga. Ve finále, které se uskuteční už tuto středu v Budapešti, se střetnou Sevilla a AS Řím. Španělský klub bude usilovat už o sedmou trofej z EL, naposledy se hráči z jihošpanělské Andalusie radovali v roce 2020. Žádný jiný evropský klub není ve druhé nejprestižnější pohárové soutěži úspěšnější. To pro Římany může jít v případě výhry o premiérový triumf v Evropské lize. Nehrozí však, že by měli svěřenci Josého Mourinha trpět přehnanou nervozitou, budou totiž navazovat na loňské vítězství v Konferenční lize.

Z pohledu českého fotbalu bude mít největší náboj vrchol Konferenční ligy mezi West Hamem a Fiorentinou, který je na programu 7. června. Hostitelem utkání totiž bude domov pražské Slavie v Edenu, což je pro Česko unikátní záležitost, protože dosud nikdy nepořádalo finálový duel tak velké pohárové soutěže. O vstupenky se však strhl velký boj, do volného prodeje totiž šlo jen tři tisíce kusů. Zbytek si rozdělily tábory obou klubů a UEFA. Českou stopu ovšem i bez toho ještě zvýrazní i samotní aktéři na hřišti. V dresu West Hamu by se měli představit Tomáš Souček a Vladimír Coufal. Za Fiorentinu zase hraje Antonín Barák, který „Fialkám“ vystřílel postup golem v prodloužení v semifinále. Všichni tři navíc mají za sebou slavistickou minulost, v Edenu se tak mohou cítit jako doma.

