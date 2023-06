Malé fotbalové EURO začíná. Prosadí se česká lvíčata v nabité konkurenci?

Mistrovství Evropy do 21 let začne už tuto středu a slibuje nejen zajímavý fotbal, ale i přehlídku budoucích hvězd starého kontinentu. Šampionát, letos společně uspořádají Gruzie a Rumunsko. A ve hře budou i Češi, kteří chtějí navzdory náročné skupině zabojovat o postup a možná i o medaile. Před dvěma lety slavili zlato Němci, kdo bude mistrem letos? To poznáme 8. července!

Češi se na šampionát, který se koná ve dvouletém cyklu, probojovali podruhé za sebou. Před dvěma lety skončili i přes velké ambice s pouhými dvěma body už ve skupině. Do Gruzie si nyní svěřenci trenéra Jana Suchopárka proklestili cestu přes baráž. V kvalifikaci nejprve nestačili na Anglii, naopak předčili například Slovinsko, Kosovo nebo Albánii. V baráži pak přetlačili Islanďany.

Na šampionát trenéři nominovali celkem 23 jmen. A neobešlo se to bez kontroverzí. Na soupisce totiž chybí několik hráčů, kteří sice už nakukují do „áčkové“ reprezentace, věkově by se však stále vešli mezi lvíčata. Patří mezi ně například Adam Hložek, David Zima nebo David Jurásek, tedy vesměs fotbalisté, již by se zařadili mezi největší hvězdy sestavy. Podle kouče Suchopárka by se však hráči, kteří už jsou součástí seniorské reprezentace, neměli vracet zpět o úroveň níž.

Na turnaji bude chybět i původně jasná brankářská jednička týmu, sparťan Matěj Kovář musel účast vzdát kvůli zranění. Národní celek by tak měli táhnout především čerstvý mistr ligy ze Sparty Martin Vitík, slávistická kometa Matěj Jurásek nebo jarní mladoboleslavský objev Vasil Kušej. Kapitánem by měl být stejně jako v kvalifikaci jeden z nejzkušenějších členů kádru Filip Kaloč z Baníku. Jedinými legionáři na soupisce budou brankář Vítězslav Jaroš z Liverpoolu a středopolař Jan Žambůrek, který hraje v dánském Viborgu.

V Gruzii však lvíčata čeká pořádná šichta. Říjnový los jim totiž přisoudil těžkou skupinu C s obhájci titulu Němci a s Anglií, se kterou v kvalifikaci dvakrát prohráli. Papírově nejslabším, ale o to nevyzpytatelnějším celkem skupiny by měl být Izrael. Postup do play-off tak bude viset pořádně vysoko, radovat se budou první dva!

Zajímavé boje lze čekat i v dalších skupinách. Například ve skupině A jsou na dvě postupová místa spolu s domácí Gruzií tři těžké váhy – Portugalsko, Nizozemsko a Belgie. Ve skupině B budou favority Španělsko a Chorvatsko, ve skupině D pak Italové a Francouzi. Ovládnou skupiny favorité, nebo se dočkáme překvapení? Budou mezi nimi i Češi? A kdo bude absolutním mistrem? Na to si můžete vsadit s bonusem u Fortuny.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je přísně zakázána.