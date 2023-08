Cyklistické hvězdné války ve Španělsku! Ovládne Vueltu Vingegaard, Roglič nebo Evenepoel?

Letošní Vuelta bude opět přát zejména vrchařům. V itineráři je totiž celkem jedenáct horských etap. První horský dojezd pořadatelé naplánovali už ve třetí etapě, kdy cyklisté dojedou do Pyrenejí ve státečku Andorra. Po třiceti letech se do programu vrátí i francouzský Col du Tourmalet. Vrchol, který bývá většinou součástí Tour de France, je v plánu 13. etapy. O několik dní později pak přijde na řadu zřejmě nejobtížnější kopec celého Španělska Angliru. Kromě horských tras závod nabídne také dvě časovky. Cíl posledního dne pak bude klasicky v Madridu.

Největší favority letošního ročníku není třeba hledat dlouho. Nebývale nabitou sestavu pro závod ohlásil tým Jumbo. Nizozemský celek žene kupředu historický cíl, aby jeho jezdec opanoval všechny letošní Grand Tour. V kádru pro Vueltu tak najdeme letošního vítěze italského Gira d’Italia Primože Rogliče i úřadujícího krále Tour de France Jonase Vingegaarda. Těm bude k ruce i klíčový domestik do hor Sepp Kuss. Roglič i Vingegaard by měli začínat jako vyrovnaní lídři. Jejich největším vyzyvatelem bude obhájce titulu z loňska Remco Evenepoel. Belgičan si bude chtít spravit chuť po Giru, ze kterého musel odstoupit z průběžného vedení kvůli nákaze koronavirem. Mezi další adepty na přední příčky můžeme počítat João Almeidu, Enrica Mase, Gerainta Thomase nebo Pella Bilbaa. Zapíše se Jumbo do dějin a ovládne i třetí Grand Tour v jednom roce? Nebo jeho jezdce předčí úřadující mistr světa Evenepoel? Případně věříte někomu ze závětří? Na to si můžete vsadit s bonusem u Fortuny.

Na své si přijdou i čeští fanoušci, v cyklistickém pelotonu totiž budou i dva Češi. Dvaatřicetiletý Jan Hirt bude na závěrečné Grand Tour sezony startovat už popáté, dosud nejlépe se v celkovém pořadí umístil předloni na 28. příčce. Letos by měl stejně jako na jarním Giru především pomáhat hlavní hvězdě celku Soudal-Quick Step Evenepoelovi. Hirt jako zkušený vrchař bude Belgičanovi k ruce hlavně v kopcích, v jeho silách ovšem může být v případě příhodného vývoje i útok na vítězství v některé z etap. Pro osmadvacetiletého Michala Schlegela půjde naopak o první Vueltu v kariéře. Dosud z velkých třítýdenních závodů absolvoval pouze italské Giro v roce 2017. Schlegel pojede v dresu domácího španělského týmu Caja Rural-Seguros, který dostal od organizátorů divokou kartu.

