17 pestrých tipů na vánoční dárky pro všechny věkové kategorie

Milovníci cestování, chtěli byste si na chvíli vyzkoušet, jaké to je vrátit se do doby budování železnic? Chcete si užít zábavné a dobrodružné cestování po železnici? Zahrajte si i vy veleúspěšnou hru „Jízdenky, prosím!“, která se stane oblíbenou součástí zábavy v každé rodině i partě přátel.

Darujte cestu zpět do minulosti ve stopách předků

Foto GH

Vánoce, klasika, nevím, co darovat. Chce to něco originálního. A co takhle věnovat genografický test ANCESTREE, který poodhalí až několik stovek generací zpět genetické kořeny v otcovské nebo mateřské linii, případně obou? Nemusíte řešit, zda je to dárek pro muže či pro ženu. Prostě originální a hodnotný. Tento jistě nečekaný dárek seženete zde.