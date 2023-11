Nápady na vánoční dárky pro fotbalisty

Vánoce se kvapem blíží, a tak není na škodu si již nyní říci, co bychom komu chtěli pod stromeček dát. Zdá se to ještě možná jako předčasný nápad, ale ani Ježíšek nemá rád dlouhé stání ve frontách u pokladny nebo čekání tři týdny na balík z online obchodu. Zkusme tedy využít například služeb Wanapix, abychom si zajistili, že budeme mít originální dárek, který nám přijde včas.

Výstroj

Každý fotbalista, ať už velký nebo malý, potřebuje výstroj. Ze začátku je možné ai ji půjčovat ve fotbalovém klubu, ale později je lepší mít vlastní. Jednak se vytvaruje podle hráčova těla a jeho individuálních potřeb, a navíc se o ní může pořádně starat i mimo čas zápasu a tréninků. Což se vyplatí zejména pokud nechce, aby jej někde lechtaly vytahané nitě nebo lezly palce.

Mezi snad nejzásadnější součást úboru patří chrániče na fotbal. Jednak jsou neodmyslitelnou ochranou pomůckou, a pak nám také dávají pocit toho, že můžeme do fotbalu jít naplno. S nimi totiž nevadí, jestli se hráčovy nohy zrovna střetnou s balonem nebo omylem s protihráčem. A co může být lepšího než takové chrániče, které nám jednak dodají pocit nezranitelnosti, ale také nám při pohledu na ně dodají hrdost a elán do hry, například od Wanapix? Zkusme tedy darovat nejen potřebnou součást výstroje, ale také motivaci ke hraní.

Kopačky

Zdá se to jako klišé, kupovat fotbalistům kopačky, ale opak je pravdou. Boty se ničí při fotbalu snad nejrychleji a přitom jaou tak důležité. Mít boty, které dobře padnou, netlačí a navíc mají tu nejvhodnější délku špuntů na spodní straně podrážky, je poloviční výhra. Můžeme tedy s jejich nakupem počítat, ať už vlk Vánocům nebo v době potřeby. A třeba to zaznačit tak, že společně strávený čas jejich výběrem nebude jen další nudné odpoledne v obchodě, ale příjemně využité společné chvíle.

Co třeba si jít po nákupech boty rovnou vyzkoušet? Nebo se za odměnu zajít podívat na zápas oblíbeného týmu a nechat si kopačky podepsat někým známým či oblíbeným? Ro může jednak dodat jejich nákupu novou dimezi, a pak je i pro podepisujícího pravděpodobně příjemnější podepisovat někomu nové voňavé boty, než ty již několik týdnů používané. A třeba se z nich jednou stane sběratelský artikl. Kdo ví?

Fotbalový míč

Ač se může zdát, že na černobílé mičudě není nic zvláštního, můžeme ji dnes najít v mnoha jiných barvách i materiálech. Od žluté, přes černou po zlatou. A to jak z kůže, tak z textilu. Není tedy balón jako balón. A stejně jako boty se i míč pravděpodobně při pravidelném používání rychle opotřebí. Takže není na škodu jich mít v zásobě více. Zejména, pokud malý či velký fotbalista trénuje i mimo oficiální tréninky, třeba za dvoře, za domem nebo na hřišti. Pak se vlastní fotbalový míč hodí rozhodně.

Dres či jiné sběratelské kousky

Mezi fotbalisty také panuje velké či malé sepjetí s celou komunitou. A to nejen s hráči vlastního družstva, ale zejména s fotbalovými hvězdami vlastního státu nebo celého světa. Kdo by neznal nejlepší fotbalisty, Beckhamem počínaje, a Zidanu konče?

Připomínat si tedy často, že pot a dřina tréninku je pro začátečníka úplně stejná, jako někdy byla pro slavné velikány, je přirozená součást procesu. Proto třeba dres s číslem a jménem daného sportovce může být jedním z oněch kroků, jak na něj myslet. Můžeme také třeba pořídit potítko se začkou, kterou nosí oblíbený hráč, nebo i jen jeho portrét (fotografii nebo plakát) s motivačním citátem.

A h některých těchto kousků se časem může stát i pěkná kolekce sbírkových předmětů.

Nezbytné drobnosti na trénink i mimo něj

Jako každý sportovec hra není jen o fotbalu, ale i o všech dalších podobných produktech a rituálech. Ty udržují level stresu na minimum a pomáhají se soustředit na hru. A to může být třeba proteinový nápoj v nové lahvi. Vitamínové kapsle nebo hroznový cukr. Pomoci na tréninku mohou například také náhradní ponožky, protože nohy jsou základní součást fotbalovy výbavy, a mít je zničené kvůli dešti nebo blátu nikomu nepřispěje. A hodí se také například deodorant, rychleschnoucí ručník nebo sportovní taška na věci. Každou z těch maličkostí můžeme potěšit jako dárkem, a to ať už personalisovaným, tak jen obyčejným.

K dobrému prospěchu na hřišti pak také pomáhá dobrý spánek a potřebná výživa. Mít tedy vždy vyvážený jídelníček pro aktivní lidi a dobrou matraci s ergonomickým polštářem je také velká pomoc. Vše, co pomůže se tělu cítit dobře mimo dobu zátěže je vítáno. A to nemusí být zrovna jej mačkací kroužky na posílení stisku nebo oblíbený čaj či koláčkek. Potěšit můžeme čímkoliv, co má náš malý nebo velký fotbalista rád.

Dívčí fotbal

A samozřejmě nesmíme zapomenout na to, že fotbal dnes hraje i mnoho žen a dívek, a že i ty mají specifické potřeby, které jim můžeme pomoci naplnit. Ať už jsou to gumičky do vlasů pro neposedné kadeře při tréninku, tak specializované dívčí chrániče nebo výživa přizpůsobená přirozenému cyklu ženského těla. Protože to vše ovlivňuje výkon každé sportovkyně a můžeme mít velký vliv i na celý tým. Proto nezapomínejme ani na to, že holky, které rády hrají fotbal, také ocení něco přímo pro ně samotné. Ať už dres, míč nebo příjemnou večeři po zápase.

Pomozte tedy Ježíškovi vybrat to nejspíš pro všechny příznivce fotbalu ve vašem okolí, které potěší a zároveň i pomůže k co nejvyššímu počtu gólů. Ať už od Wanapix nebo přímo od ducha Vánoc.