Haškova mise v Lize národů pokračuje!

Proklestit si po dvaceti letech cestu na Mistrovství světa ve fotbale, tak zní hlavní úkol pro naši reprezentaci v následujícím období. Výrazně se k tomu můžeme přiblížit v právě končící sezoně Ligy národů. Při úspěchu by náš nároďák měl místo v baráži o MS prakticky jisté a nemusel by se spoléhat na náročnou kvalifikaci. Nebude ta ale jednoduché. Poslední dva zápasy odehrajeme s nepříjemnými protivníky, kteří nás umí dostat do úzkých. Albánie a Gruzie nám nedarují nic zadarmo. Bojují o to samé!