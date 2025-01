Největší dětský fotbalový turnaj v Česku uzavírá přihlášky na konci ledna

Legendární turnaj McDonald's Cup, do kterého se loni zapojila téměř polovina škol, letos pokračuje již 26. ročníkem. Každoroční svátek sportu, přátelství, emocí a zážitků letos oživí nová podmínka – povinné zapojení alespoň jedné dívky v nejmladší kategorii. Termín uzávěrky přihlášek se rychle blíží, na webu turnaje je registrace možná už jen do konce ledna.

Do turnaje se každoročně zapojuje přes dva tisíce základních škol v Česku, což z něj činí největší a nejoblíbenější dětský fotbalový turnaj u nás. „McDonald's Cup letos vstupuje do dalšího čtvrtstoletí, za posledních 25 let se ho zúčastnilo zhruba 1 600 000 dětí, což je neuvěřitelné číslo. Já doufám, že v podobném trendu budeme pokračovat i nadále. Nejedná s totiž jen o soutěž, ale také o způsob budování přátelství, týmového ducha, respektu k soupeři a lásky k pohybu,“ říká Tomáš Myler, Impact Director společnosti pro Česko, Slovensko a Ukrajinu.

„Mezi děvčaty je fotbal stále populárnější, a není pochyb, že McDonald's Cup tomuto trendu významně přispívá. Konečně to potvrzuje i novinka v propozicích 26. ročníku, kdy je v kategorii A povinná účast dívek v každém týmu a na hřišti. Na zápasy právě těchto týmů se v Teplicích na Svátku fotbalu moc těším,“ pochvaluje si letošní novinku česká reprezentantka a patronka 26. McDonald's Cupu Kateřina Svitková. Cílem letošního ročníku je překonat loňskou účast více než 1 500 dívek a ukázat, že fotbal je skutečně pro všechny.

Foto McDonald`s ČR spol. s r.o.

Své vzory ale na turnaji najdou i chlapci. Druhým patronem tohoto ročníku je totiž český reprezentant a obránce pražské Sparty Martin Vitík. „Je mi velkou ctí být patronem letošního McDonald's Cupu. Sám jsem si tenhle nádherný turnaj zahrál, v roce 2012 jsme se s mojí základní školou Králův Dvůr dokonce probojovali až do celostátního finále. To se tehdy hrálo také v Teplicích, v pětadvacáté vteřině jsem dokonce vstřelil nejrychlejší gól turnaje! Patronem byl tenkrát Petr Čech a my jsme se s ním jako tým mohli vyfotit. Byl to pro nás velká věc, Petr byl totiž v té sezoně čerstvým vítězem Ligy mistrů!“

Pro učitele, trenéry a rodiče už zbývají poslední dny, kdy mohou své svěřence či potomky do turnaje přihlásit. Jak na to? Stačí kontaktovat zástupce školy, který do 31. ledna registruje školu a tým na turnajovém webu. Zápasy začnou na už jaře, velkolepé finále se pak uskuteční 2.–3. června 2025 v Teplicích. Soutěžit se bude v kategoriích A (1.–3. ročník), B (4.–5. ročník) a M pro žáky z malotřídek. Přihlaste svůj tým ještě dnes! Více informací najdete na www.mcdonaldscup.cz.