Příměstský kemp Fundación Real Madrid: Nezapomenutelný zážitek pro mladé fotbalisty

Co můžete očekávat od kempu Fundación Real Madrid?

Tréninkový proces: Důraz na rozvoj techniky, taktiky, fyzické přípravy a týmové spolupráce. 5 hodin na hřišti každý den.

Důraz na rozvoj techniky, taktiky, fyzické přípravy a týmové spolupráce. 5 hodin na hřišti každý den. Hodnoty Real Madrid: Podpora týmového ducha, respektu, práce a sportovní etiky.

Podpora týmového ducha, respektu, práce a sportovní etiky. Mezinárodní prostředí: Kemp propojuje děti z různých zemí, což přispívá k jejich kulturnímu obohacení a sdílení zkušeností.

Kemp propojuje děti z různých zemí, což přispívá k jejich kulturnímu obohacení a sdílení zkušeností.

Co je zahrnuto v ceně?

adidas tréninkový set

adidas míč

4x denně trénink

koordinátor Fundación Real Madrid

obědy, svačiny a pitný režim

diplom

fotografie

dárky od partnerů

Každý účastník získá nejen odborný trénink, ale také nezapomenutelný zážitek, který může ovlivnit jeho cestu ve světě fotbalu. Ať už vaše dítě sní o kariéře fotbalisty nebo si chce jen zlepšit své dovednosti a najít nové přátele, příměstský kemp Fundación Real Madrid je ideálním místem, kde tyto sny mohou začít.

První ročník v roce 2024 v Praze na Braníku

Pod vedením Julia Diase Paniega z madridské akademie a jeho českých 8 asistentů vyběhlo 76 dětí, kluků i holek od 6 do 13 let, rozdělených do čtyř družstev podle věku, do týdenní přípravy v duchu filozofie Realu Madrid. „Jsem velmi rád, že můžeme předat naše zkušenosti i tady v Česku. Věřím, že si účastníci kempu odnesou nezapomenutelné zážitky, které upevní jejich vztah nejen k Realu, ale především samotnému fotbalu,“ řekl.

Termín a místo konání: 7. - 11. července 2025 UNYP arena, Podvinný mlýn, Praha 9

Jak se přihlásit? Registrační formulář a více informací najdete na www.frmclinicsczechrepublic.com.

Nenechte si ujít tuto mimořádnou příležitost! Zajistěte místo pro vaše dítě již dnes a dejte mu šanci učit se od nejlepších. Abyste se sami stali jedním z nejlepších, potřebujete odvahu, radost z fotbalu a respekt! Ukažte nám, co ve vás je!