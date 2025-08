Fascinují vás závody Formule 1? Stačí trocha štěstí ve hře a splníte si sen!

Svět Formule 1 je magnet, který přitahuje miliony lidí po celém světě. Jak by taky ne, nejde jen o medaile, ale o neskutečnou dávku emocí. Chcete zažít řev motorů, cítit vůni spálené gumy a vychutnat si elektrizující atmosféru Formule 1 na vlastní oči? Právě teď máte jedinečnou příležitost!

Proč je Formule 1 tak fascinující?

Nemusíte být zapáleným fanouškem motorsportu, aby vás mrazilo v zádech při pohledu na štíhlé monoposty, které se s kvílením motorů řítí po okruhu rychlostí přes 300 km/h. Formule 1 je jedinečnou kombinací špičkové techniky, neskutečné lidské odvahy a výjimečného prostředí.

A současně i jedním z nejbohatších sportů světa, v němž se točí miliardy dolarů. I proto v posledních desetiletích přibývá závodních tratí v regionech, které masivně investují do sportu – jako jsou Katar, Saúdská Arábie, Singapur či Bahrajn.

Laboratoř inovací pro běžná auta

Formule 1 není jen o rychlosti a adrenalinu – je to i špičková testovací platforma pro automobilové technologie. Každý závod je extrémní zátěžový test: motory pracují na hranici možností, pneumatiky se zahřívají až na 120 °C. Inženýři sledují opotřebení směsí, chování materiálů nebo efektivitu paliva.

Potenciál závodů F1 jako vývojové laboratoře si už v roce 1950 uvědomila i společnost Shell. Letos slaví úctyhodných 75 let technologického partnerství s týmem Scuderia Ferrari HP, které přineslo 12 titulů mistrů světa a 10 Pohárů konstruktérů. Poznatky ze závodních tratí F1 významně přispívají k výzkumu a vývoji paliv Shell a pomáhají naplnit nejpřísnější požadavky na jejich kvalitu a efektivitu.

Víte, že… palivo Shell V-Power obsahuje 99 % stejných sloučenin jako závodní palivo používané týmem Scuderia Ferrari HP? Noční závody jsou divácky atraktivní • Shell Czech Republic a.s.

Svět potřebuje hrdiny

Formule 1 je už více než 70 let globálním fenoménem. Příběhy slavných pilotů a jejich stájí přitahují pozornost médií, fanoušků i sponzorů po celém světě. Kdo by neznal Nikiho Laudu, který v roce 1976 přežil děsivou nehodu na Nürburgringu, když jeho Ferrari zachvátily plameny? Nebo Lewise Hamiltona, nejúspěšnějšího jezdce všech dob s jeho 105 vítězstvími a sedmi tituly mistra světa? Nejspíš vám něco říká i jméno Maxe Verstappena, současného krále okruhů F1.

Piloti F1 jsou pro nás novodobými hrdiny. Dokážou se rozhodovat ve zlomku vteřiny, udržet koncentraci i při nepředstavitelné rychlosti a ještě přitom taktizovat a předjíždět soupeře. Musí také unést obrovská očekávání značek, které do sportu investují miliardy. Proto je pro miliony diváků, kteří každoročně navštíví závody F1, tak přitažlivé být alespoň na chvíli součástí jejich světa. Dali byste si říct?

Chcete poznat svět Formule 1 na vlastní kůži?

Skvělá zpráva je, že právě teď máte jedinečnou šanci zažít svět Formule 1 jinak než jen jako diváci u televizních obrazovek. V červenci odstartovala soutěž pro zákazníky čerpacích stanic Shell, jejíž hlavní výhrou je 5× all inclusive zájezd pro dvě osoby na Velkou cenu Bahrajnu 2026. Kromě vstupenek získáte také letenky, ubytování v luxusním pětihvězdičkovém hotelu s all inclusive a exkluzivní možnost nahlédnout do samotného paddocku stáje.

Stačí během léta natankovat alespoň 30 litrů paliva Shell V-Power, použít digitální věrnostní kartu Shell ClubSmart a v aplikaci Shell se zapojit do hry o tento výjimečný zážitek. Pokud natankujete minimálně 30 l jiného paliva Shell nebo nakoupíte v prodejně alespoň za 150 Kč, můžete každý týden vyhrát atraktivní ceny s logem Scuderia Ferrari – od batohů, tašek, deštníků až po krásný model vozu Ferrari.

Nenechte si ujít šanci zažít svět Formule 1 naživo! Podívejte se na podrobné informace o soutěži a vyhrajte zájezd na Velkou cenu Formule 1 v Bahrajnu 2026.

Soutěž pro zákazníky čerpacích stanic Shell nabízí lákavé výhry • Shell Czech Republic a.s.