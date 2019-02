Když vás při běhu napadne puma. Američan se zachoval správně a přežil

Muž, jehož totožnost úřady nezveřejnily, si byl v pondělí zaběhat v přírodním parku na úpatí hory Horsetooth (Koňský zub), která je součástí Skalistých hor a leží asi sto kilometrů severně od Denveru. Při běhu zaslechl podezřelý zvuk. Když se otočil, spatřil pumu, která na něj zaútočila. Začala jej kousat a drápat do obličeje, zad, nohou a paží. Muži se nicméně podařilo šelmu "v sebeobraně" holýma rukama uškrtit.

Pumu, která na muže zaútočila, označili správci parku za "nedospělou". Podle všeho jí nebyl ani rok. Šlo zřejmě o samce, který vážil odhadem 36 kilogramů. Jak přesně byla puma velká, ale není podle mluvčí správy coloradských parků Rebeccy Ferrellové možné říci. Před příjezdem strážců parku na úpatí hory Horsetooth totiž mršinu stihla zčásti sežrat jiná zvířata.

Napadený muž byl převezen do nemocnice s vážnými zraněními, které jej ale neohrožují na životě. „V případě, že vás napadne puma, musíte udělat vše, co je ve vašich silách, a bojovat s ní, přesně, jak to udělal tento pán,“ poradil zástupce správy parků Mark Leslie.

Za posledních sto let zabily pumy ve Spojených státech podle AP méně než dvě desítky lidí. V Coloradu, kde k aktuálnímu napadení došlo a kde je populace těchto šelem velká, napadly pumy od roku 1990 šestnáct lidí a tři zabily.