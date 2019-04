Pražák se chystá na šílený závod: UTMB? Něco jako Tour de France pro běžce

Žiju v rovinaté Praze. Čeká mě svatba. Vytěžuje mě skoromanželka i práce v DXC Technology, kde pracuji na globální marketingové pozici. Taky rád zajdu s klukama na pivo nebo fotbal. Jak s tím vším balancovat trénink na horský ultramaraton, který poběžím přes 24 hodin? Právě o tom se rozepíšu v následující sérii článků. Člověk totiž nemusí žít v horách, běhat sto padesát kilometrů týdně ani rezignovat na sociální život, aby mohl běhat horské ultramaratony. Jasně, vyhrávat je asi nebude, ale stále si je může užít a neflákat se u toho.

Příprava Pražáka na UTMB s Columbií 145 kilometrů

9100 výškových metrů

28. 8. 2019

stránky závodu Sledujte, jak se na takový závod připravuje Ondra, kluk z Prahy. Každý měsíc vydáme článek, završený reportáží ze samotného běhu.

Hobík, ale ne úplné ořezávátko

Běhám od chvíle, co chodím. Nejdříve po atletických oválech, později v terénu při orientačním běhu, a nakonec jsem se našel někde na půli cesty. Jsem hobík, ale ne úplné ořezávátko. Na lokálních závodech už jsem si na bednu párkrát stoupnul a ostudu jsem neudělal ani na velkých mezinárodních závodech. Nejvíc mě baví trailové tratě kolem třiceti kilometrů, kde za to ještě člověk může docela vzít, ale rád testuju své limity i na pořádných horských ultramaratonech. Stovky jsem zatím doběhl dvě. Pro změnu rytmu si občas střihnu i něco rychlého silničního. Poslední maraton jsem běžel za 2:45.

Hrábnout si na dno a pak ještě o kus níž

Asi se ptáte, proč mám proboha potřebu něco takového běžet. Běhání určitě není hlavní náplní mého života. Je ale jedním z nástrojů, kterým svůj život naplňuji. Spadá do škatulky zdravého životního stylu. Je součástí touhy cestovat a poznávat. A skrz běhání, zejména to hodně dlouhé, poznávám i sám sebe. S každým kilometrem a nastoupaným metrem vylézám dál ze své komfortní zóny a postupně se dostávám hluboko pod polštář všedního pohodlného života.

Zní to asi trochu ezo, ale je to vcelku praktické. Když se v životě dostanete do neběžecké situace, kde si potřebujete hrábnout hodně hluboko, tak už víte, jak se to dělá. A hlavně víte, co od sebe očekávat. Kdy jindy, než při ultramaratonech, se vám také poštěstí sníst dvě pizzy a mít pořád hlad, běžet celý den po kotníky v blátě, halucinovat bez použití drog nebo s křečí ve stehnu přeskakovat jedovatého hada.

Příprava Pražáka na UTMB • Foto Michal Beránek / Sport

Na procházce po stopách savojských vévodů

Ultra Trail du Mont Blanc, známý jako UTMB, je největší trail runningová akce světa, na kterou se do francouzského Chamonix každoročně sjedou desítky tisíc lidí z více než stovky zemí světa. Jak napovídá název, trať provede přihlášené odvážlivce kolem celého masivu Mont Blancu. Na cestě z francouzského Chamonix, přes Itálii, Švýcarsko, zpět do Chamonix je čeká krásných 170 kilometrů během kterých nastoupají přes deset tisíc výškových metrů. Ostříleným turistům to zabere týden. Ti nejrychlejší běžci bývají zpátky po dvaceti hodinách. To jen tak pro představu.

Mapa tratě

Já si tamější kamzičí stezky osahal během loňského ročníku UTMB na „dětské“ trati OCC s parametry 55 kilometrů a 3,500 výškových metrů. Těch šest a půl hodiny se mi tam líbilo natolik, že jsem se rozhodl vrátit pro přídavek. Ještě tedy nejsem tak velkej kluk, takže se připravuji na druhou nejdelší trať jménem TDS, která závodníky protáhne údolími a sedly Savojských Alp jižně od Chamonix. A to na trase dlouhé příjemných 145 kilometrů s převýšením 9,100 metrů. I tak docela nálož.

Co dělat, když jde všechno do kopru

Mám před sebou úplně novou výzvu. Na nohou budu pravděpodobně dvakrát tak déle, než jsem doposud byl. Když se hodně zadaří, budu doma po dvaceti čtyřech hodinách. Čeká mě celá noc kdesi mezi alpskými vrcholky. Nebude se mi chtít spát? Všechny závody jsem zatím odběhl na banánech a gelech. Bude to stačit i tady? Nezačne mě to po dvaceti hodinách nudit? Co na to řeknou moje chodidla se sklony k puchýřům? A pak ta drobnost s potřebnou fyzičkou.

Během následujících měsíců se postupně podíváme na aspekty fyzické i mentální přípravy na horský ultramaraton. Co zařadit do tréninku. Co naopak vynechat. Jak regenerovat. Jak rozpoznávat signály těla. Jak nastavit hlavu. Co dělat, když jde během závodu všechno do kopru. Popíšu finální přípravy a plánování samotného závodu. A přinesu také reportáž z legendy českého skyrunningu, Perun SkyMarathonu, který v rámci přípravy poběžím. V mezidobí můžete sledovat můj trénink v aplikaci Strava a kontrolovat, že se neflákám.