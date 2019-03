Je zde nejnovější výtah toho nejzajímavějšího, co běžcům přichystal uplynulý týden. Chcete se dostat na olympiádu? Poradíme vám jak na to! Přidáme pár tipů na efektivní ztrátu hmotnosti a prozkoumáme, jak jsou drahé běžecké závody.

Hubněte efektivněji

Pokud vám běh slouží ke snížení váhy, asi jste už slyšeli, že ideálním prostředkem je pomalejší tempo. Ostatně, tvrdíme to ve svých článcích i my. Podle analýzy publikované v British Journal of Sports Medicine to ale není tak úplně pravda. Výzkumníci znovu prošli předchozích 36 studií a dospěli k celkem překvapivému závěru – kdo chce nejefektivněji hubnou, měl by do svého běhání rozhodně zařadit intervaly.

Tímto výrazem je myšlen běh na úrovni hodnoty vaší VO2max, nebo lehce nad ní. Intervalový trénink je pro snížení hmotnosti až o 26 % účinnější než běh v mírném tempu a učí tělo spalovat tuky efektivněji. I u pomalého běhu samozřejmě dochází k úbytku tuků, tělo se ale na jejich ztrátu lépe adaptuje a snaží se spálený tuk kompenzovat. I když je ale intervalový trénink účinnější, výzkumníci zdůrazňují, že vyžaduje dva až tři dny regenerace. Není vhodný ani pro ty, kteří s běháním začínají, mnohdy právě kvůli snížení své hmotnosti. Začínejte tedy každopádně pozvolně a na intervaly se zaměřte teprve poté, kdy už máte něco naběháno. Pravidelná fyzická aktivita se na vašem těle každopádně projeví.