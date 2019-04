Nejdřív Superlife, pak Superfinále. Florbalistka na trati prohnala i chlapy

Jak jste si užila závod?

„Krásně, trasa byla fakt parádní. Nečekala jsem, že tam budou i kopečky. Skoro půlku trasy jsem si sice pamatovala ještě z letní přípravy, když jsme tady běhaly s vítkovickými florbalistkami, ale i tak mě to překvapilo. Místy trošku bahýnko, ale super.“

V prvním závodě Superlife (s podporou firem Columbia, Hello bank, Auto Podbabská, BCE) jste skončila mezi ženami druhá. Předpokládala jste v Ostravě posun?

„Tak posun... (usmívá se) Možná tady byla konkurence trochu menší. V Praze nás bylo přece jenom víc.“

Co jste říkala na chladné počasí?

„Tohle mi vůbec nevadí, člověk se rychle zahřeje, možná je to i lepší než běhat v horku. Hlavní je, že nepršelo. My bychom to vydrželi, ale mám tady maminku jako svou hlavní fanynku a pro diváky by to bylo v dešti horší.“

Kolegyně florbalistky, které se chystají na nedělní Superfinále, jste ve startovním poli nepotkala?

„Radši asi nešly, těsně před Superfinále budou mít spíš volnější režim. A já už jich ani moc neznám, ve Vítkovicích už jsou jen tak dvě tři, co se mnou ještě hrály. Strašně se to omladilo.“

Půjdete se na florbalové finále podívat?

„Pro Českou televizi dělám asistentku režie v přenosovém voze, připravujeme věci do přestávek, takže tam určitě budu. Na holky se určitě podívat půjdu, to stihnu.“

Jaké jsou vaše tipy na mistra?

„Fandím Vítkovicím, hrála jsem tam osm let, takže bych jim to přála v obou kategoriích. Ale je to dost vyrovnané, fifty fifty, budou to pěkné zápasy.“

Na další běžecké závody Superlife Columbia se chystáte?

„Uvidím, pokusím se, ráda bych. Je to v přírodě, fajn závody.“

