Nejnovější trendy chytrých hodinek: samonabíjení i měření EKG

Když dnes řeknete chytré hodinky, většina lidí si vzpomene na Apple Watch. Někteří možná ještě zmíní hodinky od Samsungu či Xiaomi. Za chytré se ale dají označit i spousty sportovních hodinek značky Garmin, Polar, Suunto a řada dalších. Obecně se jedná o takové hodinky, které zvládají spolupracovat s mobilem a přinášejí mnohem více funkcí a informací než jen měření času. Kromě zajímavých vychytávek, které můžeme využívat už nyní, nás ještě více zajímavého čeká v budoucnu.

Ať už jde o nové, netradiční technologie, vylepšování těch stávajících, nebo zapojení nových renomovaných značek. V dnešním článku jsme vybrali několik trendů, které jsou u chytrých hodinek v současnosti důležité nebo se na nás chystají v budoucnu. Možná vás přesvědčí o tom, že chytré hodinky budou tím nejdůležitějším elektronickým zařízením, které budete chtít. Už dnes hodinky zvládnout platit, telefonovat a pomalu se zmenšuje mezera mezi těmi, které se více zaměřují na sportovní funkce a těmi, kterým záleží hlavně na spolupráci s mobilem. V budoucnu budeme na zápěstí nosit jediný typ opravdu chytrého zařízení a nositelná elektronika bude hrát prim.

EKG

Tenhle trend nastartovaly Apple Watch. Zkrátka, když se nějaká funkce objeví

v nejprodávanějších smartwatch, chtějí ji mít i všichni ostatní. Takže zatímco dříve jsme si EKG mohli změřit jenom u doktora, dnes to jde pomocí hodinek na zápěstí. Ano, samozřejmě, hodnoty jsou pouze orientační, ale jen si vzpomeňte, jak začínaly třeba fotoaparáty v mobilech. Určitě to nebude trvat tolik let a EKG bude výbavou každých chytrých hodinek. Díky bezesporu častějšímu měření se tak dokáže předejít spoustě zdravotních komplikací. A pokud už k nějakému velkému problému dojde, hodinky určitě dokáží přivolat pomoc.

Apple Watch

Lepší odpočinek

S tím, jak stále více přibývá sportovců, kteří nosí chytré hodinky, přibývá i dat, které se dají využít k analýze co nejefektivnějšího zotavení po sportovním výkonu. V této oblasti má momentálně navrch Polar, který nabízí ortostatický test (zmiňovali jsme se o něm ZDE), ale analýzu se budou samozřejmě snažit zpřesňovat všichni. Stejně jako u EKG je hlavním cílem odhalit s předstihem nejrůznější zdravotní komplikace, které se mohou projevovat třeba i špatnou regenerací organismu.

Samonabíjení

Mít baterii s dostatečně dlouhou výdrží je zásadní parametr každého elektronického

zařízení. Chytré hodinky jsou možná dost blízko doby, kdy je budete potřebovat dobíjet jen výjimečně. Záleží, jestli se uchytí nápad hodinek PowerWatch2, které využívají solární energii k neustálému dobíjení. Velmi zajímavě zní také myšlenka přeměny lidského tepla na energii pro hodinky. Během několika let by se tak nabíječky mohly stát zbytečností. Ten, kdo první přijde se smartwatch, které se budou dobíjet už jen tím, že je člověk nosí na zápěstí, vydělá opravdu hodně velký balík peněz.

PowerWatch2

Stále důležitější spánek

Monitoring spánku není něco, co bychom nenašli už nyní ve spoustě chytrých hodinek. Snahy o neustálé vylepšování této technologie ale nepolevují. Nejlepší analýzu spánku momentálně nabízí Fitbit, ale ostatní se jej snaží dohnat. Přesná detekce spánkové apnoe je pouze začátek. Spát musíme všichni a kvalita spánku je jedním z důležitých faktorů zdravého životního stylu. Výrobci to ví a budou se snažit poskytovat v této oblasti stále přesnější údaje.

Nejsou to jen hodinky

I když budou chytré hodinky asi ještě dlouho nejdůležitější součástí nositelné elektroniky, je tady spousta dalších zařízení, které je mohou doplnit. Brýle, prsteny, bezdrátová sluchátka a různá čidla, které se budou dát připnout na kůži nás doslova zahltí informacemi a daty. A to ještě nemluvím o situaci, pokud budou všechna tato zařízení vzájemně spolupracovat. Mezi nositelnou elektroniku patří i brýle pro virtuální realitu, které bezesporu také čeká průlom v uživatelské oblibě.

Velcí hráči na obzoru

Že se v oblasti nositelné elektroniky pohybují velké peníze, je jasné. A tak stále přibývá těch, kteří by na ně chtěli dosáhnout. Chytré hodinky vyvíjí Google, zapojit by se měla konečně i největší hodinářská firma světa, švýcarský Swatch a spolupracovat s výrobci hodinek chtějí i velké automobilky. Proč? Mercedes a Garmin například pracují na systému, který by vypnul posílání upozornění na hodinky během řízení. Stejně tak pomůže bezpečnosti provozu sledování zdravotního stavu řidiče při jízdě. Hodinky se ale třeba také mohou využít k odemknutí a nastartování auta. Možností využití se určitě najde spousta a uvidíme, čím vším nás dokážou výrobci překvapit.