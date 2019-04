Hudba k běhání patří už od dob první walkmanů, kdy si svůj trénink začali zpříjemňovat sluchátky v uších první běžci. Jak doba ale postupuje, nejnovější technologie této oblibě jdou mílovými kroky naproti a poslech je pohodlnější než kdy dřív. Stačí si vzpomenout na bezdrátová sluchátka nebo třeba chytré hodinky.

Možná i právě vy patříte mezi ty, kteří bez sluchátek nevyráží z domu. Podle průzkumu časopisu Runner's World z roku 2016 totiž 61 % dotazovaných běžců při běhu poslouchá, a v případě 82 % z nich jde o jejich oblíbenou hudbu.

Otázkou prospěšnosti muziky v rámci sportovních aktivit se zabývala už řada studií, které se shodují v jejích pozitivech. V první řadě jde o psychologický vliv na jedince. Velice jednoduše řečeno, hudba má zkrátka velmi pozitivní efekt na naší mysl. Sportovní psycholog Costas Karageorghis k tématu uvádí, že oblíbené melodie naladí běžce do ideálního rozpoložení pustit se do opravdu pořádného tréninku. A možná tak překonávat i svoje domnělé limity. Kromě toho si pak také často i velmi náročnou aktivitu více užíváme a běh je pro nás příjemnější.

Kromě zlepšení nálady a zpříjemnění samotného tréninku mnozí z nás také využívají oblíbené písničky k lepším výkonům. Ruku na srdce, kdo necítí alespoň malinkou potřebu zrychlit na Rockyho Eye of the Tiger? Kombinace správné hudby a rychlejšího tempa podporuje také nedávná studie, která dokázala, že běžci byli schopni předvést lepší výkon s hudbou se správným rytmem, který odpovídal jejich kadenci, než zcela bez muziky.

V neposlední řadě ale můžete i zkusit před svým příštím závodem zařadit další formu přípravy pro ten nejlepší výkon, a to právě hudební. Podle výzkumu časopisu The Journal of Strength and Conditioning Research poslech hudby před výkonem pomůže s nakopnutím organismu a přípravou pro dynamickou aktivitu, která je před vámi.

Na co si ale dát pozor?

Ačkoliv se názory odborníků i praxe ukazují jako čistě pozitivní, i tak má poslech hudby při běhání svá úskalí. V první řadě je to hlavně vaše vlastní bezpečí, kdy sluchátka v uších omezují schopnost vnímat okolní svět. V kombinaci s rušným provozem, silnicí nebo i ostatními sportovci (například cyklisty) jde o riziko, na které musíme neustále myslet.

Kromě toho si také na sluchátkách můžeme snadno vypěstovat “závislost” a zbytečně se tak například připravit o závody, kde nejsou povolena. Pokud se připravujete na nějaký takový, ať jsou to například terénní nebo překážkové běhy, zařazujte do svého tréninku i výběhy bez hudby a naučte se vnímat svoje tempo bez vnějších podnětů.

A na závěr už jen můj vlastní poznatek. Někdy je lepší sluchátka doma skutečně zapomenout, zbavit se na chvíli všech rušivých technologií a užívat si svět kolem sebe. Především při krásných výbězích v horách nebo tichém víkendovém ránu mimo město je cokoliv navíc vyloženě škoda.