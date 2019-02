Holky z hor blbly v Praze! Samková provedla slavnou lyžařku Traaovou

Tentokrát měly místo zasněženého svahu schody na Malostranském nábřeží, Evě Samkové s Kari Traaovou to ale k zábavě bohatě stačilo.

„Jdete do toho?“ ptal se jich fotograf Sportu, když dvě olympijské šampionky stály pod stromem na vrcholku schodiště.

„No, já nevím. Can we jump? Můžeme skočit?“ zaváhala lehce Samková.

„We can try! Můžeme to zkusit!“ zahlásila Traaová a v mžiku už se houpala na větvi. Samková se hned přidala.

Tyhle dvě nejdou pro legraci daleko. Na žádost fotografa se projely po zábradlí nebo si stouply za hrazení, za nímž byla několikametrová propast.

„A já nemám padák,“ smála se Traaová, která je zkušenou parašutistkou a vloni v létě Samkovou pozvala do svého domova v norském Vossu, kde se spolu také proletěly vzduchem.

„Bylo to skvělý. Když jsme měly rozepnutý padák, tak jsme tam lítaly a dělaly divočiny,“ líčila Samková, která si tehdy taky zalétala ve větrném tunelu. „Skákání bylo super, ale v tunelu jsem si říkala, že by to mohlo být trochu nebezpečné. Já jsem byla na hraně, protože moje ramena nejsou ideální. Byla to docela makačka.“

Traaová je legendární lyžařkou v boulích, vyhrála olympijské hry 2002 v Salt Lake City a čtyřikrát získala zlato na mistrovství světa. Už během kariéry přišla na trh se značkou oblečení se svým jménem a zaměřila se na sportovní oblečení pro dívky.

Samková provedla Traaovou Prahou.

„Je to pro silné holky a ona si toho prožila taky hodně. Byla na několik olympiádách, a já si prožila něco podobného. Nejsem vyhublá modelka a ona není na vyhublé holky, to jsem ráda. Důležité je, aby člověk zůstal normální, aby byl spokojený,“ vysvětluje Samková.

Samková si o spolupráci s Traaovou přes svého manažera Tomáše Krause sama řekla. Norka si ji pamatuje ze zlaté olympiády v Soči. Ve středisku Roza Chutor tehdy stála obří snowboardcrossová trať hned vedle boulařského svahu.

„Viděla jsem ty obrovské skoky a vedle nich ty naše malinkaté. Říkala jsem si: Co to je?“ vzpomíná Traaová se smíchem.

Tentokrát přijela Norka na dva dny do Prahy, ubytovala se v luxusním hotelu Kampa na Malé Straně, zvládla interwiew i fotografování pro deník Sport. Večer se pak se svojí českou kamarádkou viděla ještě na večeři. A Samková plánuje, že jí návštěvu zase oplatí.

„Už jsem po Norsku cestovala, ale určitě se vrátím. Je tam až příliš moc co objevovat,“ usmívá se Samková.

