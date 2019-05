Emil nebude pohádková bytost, říká Neužil o roli Zátopka. Kolik zhubnul?

Jak se cítíte v kůži Emila Zátopka?

„Dobře, jsem šťastný. Dlouho jsem se na tu roli připravoval, teď se konečně v sobotu začalo točit. Takže první očekávání sám od sebe, ten první stres, jsou za námi. Opadne z vás energie, která by ten výkon mohla brzdit, protože už to chcete mít vykoplé. To už se stalo a teď se cítím velmi dobře. On byl běžec, takže se mu neustále uvolňovaly endorfiny, což se teď děje i mě, takže jsem šťastný.“

Jak jste se na roli po fyzické stránce připravoval?

„Já běhám na Strahově s trenérem Honzou Pernicou. Vyhovujeme si, je to skvělý, chytrý člověk, takže dobrý předpoklad pro to někoho vést. Já jsem předtím moc neběhal. Sportoval jsem dost, ale běžec jsem nikdy nebyl. Honza mi to otevřel, takže jsem začal běhat objemové běhy, abych dostával figuru běžce, abych zhubnul. Dál jsme nastoupili na intervalové tréninky, které mimochodem vymyslel Emil Zátopek. Kruhové tréninky a veškerou běžeckou abecedu najednou znám velmi dobře, protože to žiju.“

Kolik toho během natáčení naběháte?

„V šesti dnech mám pět tréninků, takže je toho docela dost. Řádově běžím dvacet až třicet dvoustovek za den, samozřejmě s pauzami. Možná míň, víc budu vědět, až budu mít víc odtočeno. Ale rozhodně to cítím. Už teď můžu říct, že kdybych tu přípravu neabsolvoval, že bych na to neměl.“

Kolik jste zhubnul?

„Šest, sedm kilo.“

Jak se bez nich cítíte?

(úsměv) „Je mi zima. Ztratil jsem skoro veškerý tuk, jeden z efektů je, že mi je opravdu zima na nohy.“

Emil Zátopek je skoro pohádková postava, jak chcete docílit, aby byl z legendy na plátně člověk z masa a kostí?

„Pracuju s tím tak, že nehraju Emila Zátopka jako legendu, jako nějakou bronzovou sochu, jako idol. Přistupuju k němu jako ke klukovi, který má velice rád život, má enormně vyvinutou vůli jít za štěstím a udělá všechno pro to, aby se cítil svobodný a svým způsobem sám sobě vlastním pánem. Což v té době, kdy běhal, nebylo jednoduché. Ale přes tu obrovskou dřinu on si tuhle osobní svobodu do jisté míry vydřel. To mi na tom přijde krásné, protože to cítím podobně a tohle máme stejné, i když jsem se narodil v jiné době, o hodně lehčí, a jsem herec a ne sportovec.“

Jak Zátopka vidíte?

„Já k němu přistupuju jako k veselému klukovi z Kopřivnice, velmi vynalézavému, tvrdohlavému, vtipnému, svéráznému, houževnatému, kterého fakt baví život, který to nezabalí, když se něco děje. A na druhou stranu nepere špinavé prádlo veřejně, trable umí schovat. Věřím, že to nebude pohádková bytost Emil Zátopek, který je něco jako Michael Jordan nebo Roger Federer, ale že to bude kluk, který začal běhat v devatenácti velmi náhodou, skoro omylem, a tohle se mu najednou přihodilo. Ten příběh je fenomenální a Emil je úplně normální člověk.“

Jaká pro vás bude spolupráce s vaší kolegyní z Dejvického divadla Marthou Issovou, s níž budete ztvárňovat legendární sportovní pár?

„Těším se na to. První obraz natáčení, který proběhl v sobotu v Březnici, byl shodou okolností obraz, kdy se poprvé poznají a střetnou Emil Zátopek a Dana, tehdy ještě Ingrová. Je to vždycky stres a trošku se bojíte, abyste to vykopl dobře. A myslím, že ten první obraz dopadl celkem slušně, že jsme se dostali, kam jsme chtěli. Myslím, že tam jsme, že bude inspirativní být s Marthou Emil a Dana, že se vzájemně herecky obohatíme. Myslím, že by to pod Davidovou (režisér Ondříček) taktovkou mohlo fungovat.“

Setkal jste se s Danou Zátopkovou?

„Já jsem se s ní nesetkal, ale Martha, která jí hraje, tak ta jo. Nechci ji vyplašit. Vím, že k tomu v různých fázích výroby přistupovala různě. Přece jenom, točí se film o jejím životě, o Emilovi, tak má právo být třeba skeptická. Věřím, že přijde den, kdy se potkáme.“