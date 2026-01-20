Předplatné

Australian Open ONLINE: Siniaková i Plíšková postoupily, Menšík jde dál. Do akce Macháč

Video placeholder
Velký titul pro Muchovou, Menšíkovi by se hodil superkouč. A dobrý signál od Macháče • Zdroj: iSport.tv
Karolína Plíšková po návratu po zranění vyhrála v prvním kole Australian Open
Karolína Plíšková po návratu po zranění vyhrála v prvním kole Australian Open
Jakub Menšík má druhý titul ATP
Jakub Menšík v Aucklandu získal druhý titul ATP
Jakub Menšík má druhý titul ATP
Jakub Menšík má druhý titul ATP
23
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Australian Open
Začít diskusi (0)

Tenistka Karolína Plíšková postoupila při návratu po zranění do 2. kola Australian Open. Bývalá světová jednička, která kvůli zdravotním potížím chyběla rok a půl na turnajích okruhu WTA, dnes porazila v úvodní fázi prvního grandslamového turnaje sezony Američanku Sloane Stephensovou 7:6, 6:2. Uspěly také Tereza Valentová, Kateřina Siniaková a Linda Fruhvirtová. Dohrála jen Sára Bejlek. Vyhrál i Jakub Menšík, který po čtyřech hodinách zdolal Pabla Carreňa. Do akce jde i Tomáš Macháč.

Australian Open - Muži - Australian Open 2026

LIVE
37427762566613Detail
LIVE
--Tipsport2.371.61Detail
LIVE 1. set
0002Tipsport4,351,2Detail

Australian Open - Ženy - Australian Open 2026

LIVE
266033Detail
LIVE
012266Detail
LIVE
266044Detail
LIVE
27960672Detail
LIVE
035267Detail
LIVE
--Tipsport1.472.73Detail

Osmnáctiletá Valentová porazila domácí Australanku a nasazenou třicítku Mayu Jointovou 6:4, 6:4. Siniaková deklasovala Maďarku Pannu Udvardyovou 6:1, 6:2. Fruhvirtová zdolala Novozélanďanku Lulu Sunovou 6:3, 7:5. Bejlek prohrála s Američankou Ashlyn Kruegerovou 3:6, 3:6.

Třiatřicetiletá Plíšková chyběla mezi elitou od srpna 2024, kdy si zranila v utkání 2. kola US Open proti Italce Jasmine Paoliniové levý kotník. Vrátila se až vloni v září na akci WTA 125 v Caldas da Rainha. V říjnu startovala i na challengeru v Samsunu, poté ale kvůli přetrvávajícím potížím ukončila sezonu. Kvůli zranění lýtka se odhlásila letos i z turnajů v Brisbane a Adelaide.

Duel proti Stephensové dnes Plíšková vyhrála v Melbourne za hodinu a 33 minut. V prvním setu sice přišla o vedení 5:1, uspěla ale v tie-breaku po šestém využitém setbolu 9:7. Ve druhé sadě si vypracovala náskok 5:0 a využila poté druhý mečbol.

Semifinalistka turnaje z roku 2019 Plíšková porazila o rok mladší Stephensovou teprve podruhé z osmi zápasů a přerušila proti ní sérii čtyř porážek. V dalším kole se rodačka z Loun utká s Janice Tjenovou z Indonésie.

Valentová zaznamenala v Melbourne úspěšný debut. Při premiéře na turnaji porazila jednatřicátou hráčku světa Jointovou za hodinu a 32 minut. Sebrala jí pětkrát servis a v poměru vítězných míčů ji přehrála 25:19. V dalším kole narazí na krajanku Lindu Fruhvirtovou.

Osmifinalistka turnaje z roku 2023 Fruhvirtová porazila Sunovou po hodině a půl Navázala na úspěšnou kvalifikaci a vyhrála v Melbourne i čtvrtý letošní zápas. V obou setech se dokázala vrátit z nepříznivého stavu 1:3, duel zakončila využitým čtvrtým mečbolem. Udělala jen 16 nevynucených chyb, Sunová jich měla 46.

Devětadvacetiletá Siniaková postoupila do 2. kola Australian Open počtvrté a vyrovnala si tím své maximum. Naposledy se jí to povedlo předloni. Udvardyovou porazila díky 16 vítězným míčům za necelou hodinu a v další fázi narazí na nasazenou čtyřku Američanku Amandu Anisimovovou. S Taylor Townsendovou také budou obhajovat titul ve čtyřhře.

Bejlek neprošla do 2. kola Australian Open ani na čtvrtý pokus. Duel s Kruegerovou ztratila za hodinu a 20 minut. Přišla pětkrát o servis a ve druhé sadě nevyužila vedení 2:1 s brejkem. Zahrála jen sedm vítězných míčů, udělala naopak 22 nevynucených chyb.

Jakub Menšík v prvním kole zdolal Španěla Pabla Carreňa a po více než čtyřhodinovém boji v prestižním turnaji postoupil.

Nikola Bartůňková vyzve Darju Kasatkinovou z Austrálie, Tomáš Macháč narazí na Bulhara Grigora Dimitrova a Vít Kopřiva se utká s Němcem Janem-Lennardem Struffem.

Začít diskuzi

Tenis 2025

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes * Program MS v hokeji * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů