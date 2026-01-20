Australian Open ONLINE: Siniaková i Plíšková postoupily, Menšík jde dál. Do akce Macháč
Tenistka Karolína Plíšková postoupila při návratu po zranění do 2. kola Australian Open. Bývalá světová jednička, která kvůli zdravotním potížím chyběla rok a půl na turnajích okruhu WTA, dnes porazila v úvodní fázi prvního grandslamového turnaje sezony Američanku Sloane Stephensovou 7:6, 6:2. Uspěly také Tereza Valentová, Kateřina Siniaková a Linda Fruhvirtová. Dohrála jen Sára Bejlek. Vyhrál i Jakub Menšík, který po čtyřech hodinách zdolal Pabla Carreňa. Do akce jde i Tomáš Macháč.
Osmnáctiletá Valentová porazila domácí Australanku a nasazenou třicítku Mayu Jointovou 6:4, 6:4. Siniaková deklasovala Maďarku Pannu Udvardyovou 6:1, 6:2. Fruhvirtová zdolala Novozélanďanku Lulu Sunovou 6:3, 7:5. Bejlek prohrála s Američankou Ashlyn Kruegerovou 3:6, 3:6.
Třiatřicetiletá Plíšková chyběla mezi elitou od srpna 2024, kdy si zranila v utkání 2. kola US Open proti Italce Jasmine Paoliniové levý kotník. Vrátila se až vloni v září na akci WTA 125 v Caldas da Rainha. V říjnu startovala i na challengeru v Samsunu, poté ale kvůli přetrvávajícím potížím ukončila sezonu. Kvůli zranění lýtka se odhlásila letos i z turnajů v Brisbane a Adelaide.
Duel proti Stephensové dnes Plíšková vyhrála v Melbourne za hodinu a 33 minut. V prvním setu sice přišla o vedení 5:1, uspěla ale v tie-breaku po šestém využitém setbolu 9:7. Ve druhé sadě si vypracovala náskok 5:0 a využila poté druhý mečbol.
Semifinalistka turnaje z roku 2019 Plíšková porazila o rok mladší Stephensovou teprve podruhé z osmi zápasů a přerušila proti ní sérii čtyř porážek. V dalším kole se rodačka z Loun utká s Janice Tjenovou z Indonésie.
Valentová zaznamenala v Melbourne úspěšný debut. Při premiéře na turnaji porazila jednatřicátou hráčku světa Jointovou za hodinu a 32 minut. Sebrala jí pětkrát servis a v poměru vítězných míčů ji přehrála 25:19. V dalším kole narazí na krajanku Lindu Fruhvirtovou.
Osmifinalistka turnaje z roku 2023 Fruhvirtová porazila Sunovou po hodině a půl Navázala na úspěšnou kvalifikaci a vyhrála v Melbourne i čtvrtý letošní zápas. V obou setech se dokázala vrátit z nepříznivého stavu 1:3, duel zakončila využitým čtvrtým mečbolem. Udělala jen 16 nevynucených chyb, Sunová jich měla 46.
Devětadvacetiletá Siniaková postoupila do 2. kola Australian Open počtvrté a vyrovnala si tím své maximum. Naposledy se jí to povedlo předloni. Udvardyovou porazila díky 16 vítězným míčům za necelou hodinu a v další fázi narazí na nasazenou čtyřku Američanku Amandu Anisimovovou. S Taylor Townsendovou také budou obhajovat titul ve čtyřhře.
Bejlek neprošla do 2. kola Australian Open ani na čtvrtý pokus. Duel s Kruegerovou ztratila za hodinu a 20 minut. Přišla pětkrát o servis a ve druhé sadě nevyužila vedení 2:1 s brejkem. Zahrála jen sedm vítězných míčů, udělala naopak 22 nevynucených chyb.
Jakub Menšík v prvním kole zdolal Španěla Pabla Carreňa a po více než čtyřhodinovém boji v prestižním turnaji postoupil.
Nikola Bartůňková vyzve Darju Kasatkinovou z Austrálie, Tomáš Macháč narazí na Bulhara Grigora Dimitrova a Vít Kopřiva se utká s Němcem Janem-Lennardem Struffem.