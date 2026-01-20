Předplatné

Australian Open ONLINE: V akci Macháč. Postup slaví Siniaková, Plíšková i Menšík

Australian Open
Tenistka Karolína Plíšková postoupila při návratu po zranění do 2. kola Australian Open. Bývalá světová jednička, která kvůli zdravotním potížím chyběla rok a půl na turnajích okruhu WTA, porazila v úvodní fázi prvního grandslamového turnaje sezony Američanku Sloane Stephensovou 7:6, 6:2. Uspěli také Jakub Menšík, Tereza Valentová, Kateřina Siniaková a Linda Fruhvirtová. O postup ještě bojuje Tomáš Macháč, který stojí proti Grigoru Dimitrovovi. ONLINE přenos sledujte na webu iSport.

Šestnáctý nasazený Menšík zdolal po více než čtyřech hodinách hry Španěla Pabla Carreňa 7:5, 4:6, 2:6, 7:6, 6:3. Osmnáctiletá Valentová porazila domácí Australanku a nasazenou třicítku Mayu Jointovou 6:4, 6:4. Siniaková deklasovala Maďarku Pannu Udvardyovou 6:1, 6:2. Fruhvirtová zdolala Novozélanďanku Lulu Sunovou 6:3, 7:5. Bejlek prohrála s Američankou Ashlyn Kruegerovou 3:6, 3:6.

Třiatřicetiletá Plíšková chyběla mezi elitou od srpna 2024, kdy si zranila v utkání 2. kola US Open proti Italce Jasmine Paoliniové levý kotník. Vrátila se až vloni v září na akci WTA 125 v Caldas da Rainha. V říjnu startovala i na challengeru v Samsunu, poté ale kvůli přetrvávajícím potížím ukončila sezonu. Kvůli zranění lýtka se odhlásila letos i z turnajů v Brisbane a Adelaide.

Duel proti Stephensové dnes Plíšková vyhrála v Melbourne za hodinu a 33 minut. V prvním setu sice přišla o vedení 5:1, uspěla ale v tie-breaku po šestém využitém setbolu 9:7. Ve druhé sadě si vypracovala náskok 5:0 a využila poté druhý mečbol.

Semifinalistka turnaje z roku 2019 Plíšková porazila o rok mladší někdejší šampionku US Open Stephensovou teprve podruhé z osmi zápasů a přerušila proti ní sérii čtyř porážek. V dalším kole se rodačka z Loun utká s Janice Tjenovou z Indonésie.

„Zápasy se Sloane nesnáším, opravdu s ní hraju nerada. Spoustu utkání jsem s ní prohrála, takže jsem s losem spokojená nebyla. Samozřejmě na tvrdém povrchu je to trochu jiné, ty neúspěchy byly hlavně na antuce. Byla jsem ráda, že jsem zápas začala dobře a jak se hrálo dál, cítila jsem, že se zlepšuji,“ řekla v rozhovoru na kurtu Plíšková.

Nejvýše postavený český hráč Menšík, který před Australian Open triumfoval na turnaji v Aucklandu, zvládl 1. kolo v Melbourne i potřetí. Proti Carreňovi navázal na triumf z listopadového duelu finálové fáze Davisova poháru, dnes ale svedl napínavější bitvu.

Siniaková si vyrovnala své maximum

Prostějovský rodák prohrával 1:2 na sety a ve čtvrté sadě měl za stavu 2:3 manko brejku. Dokázal ale srovnat, v tie-breaku zvítězil 7:1 a v rozhodujícím pátém setu rozhodl v koncovce. Za stavu 3:3 nejprve prolomil Carreňův servis a poté získal i zbývající dvě hry. K triumfu mu pomohlo 85 vítězných míčů, z toho 27 bylo es. V příštím kole narazí na dalšího Španěla Rafaela Jodara, nebo Japonce Reie Sakamota.

Valentová zaznamenala v Melbourne úspěšný debut. Při premiéře na turnaji porazila jednatřicátou hráčku světa Jointovou za hodinu a 32 minut. Sebrala jí pětkrát servis a v poměru vítězných míčů ji přehrála 25:19. V dalším kole narazí na krajanku Lindu Fruhvirtovou.

Osmifinalistka turnaje z roku 2023 Fruhvirtová porazila Sunovou po hodině a půl. Navázala na úspěšnou kvalifikaci a vyhrála v Melbourne i čtvrtý letošní zápas. V obou setech se dokázala vrátit z nepříznivého stavu 1:3, duel zakončila využitým čtvrtým mečbolem. Udělala jen 16 nevynucených chyb, Sunová jich měla 46.

Devětadvacetiletá Siniaková postoupila do 2. kola Australian Open počtvrté a vyrovnala si tím své maximum. Naposledy se jí to povedlo předloni. Udvardyovou porazila díky 16 vítězným míčům za necelou hodinu a v další fázi narazí na nasazenou čtyřku Američanku Amandu Anisimovovou. S Taylor Townsendovou také budou obhajovat titul ve čtyřhře.

Bejlek neprošla do 2. kola Australian Open ani na čtvrtý pokus. Duel s Kruegerovou ztratila za hodinu a 20 minut. Přišla pětkrát o servis a ve druhé sadě nevyužila vedení 2:1 s brejkem. Zahrála jen sedm vítězných míčů, udělala naopak 22 nevynucených chyb.

O postup dnes zabojuje Nikola Bartůňková, která vyzve Darju Kasatkinovou z Austrálie, Tomáš Macháč narazí na Bulhara Grigora Dimitrova a Vít Kopřiva se utká s Němcem Janem-Lennardem Struffem.

Výsledky tenisového Australian Open

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:
Sonego (It.) - Taberner (Šp.) 6:4, 6:0, 6:3.
Musetti (5-It.) - Collignon (Belg.) 4:6, 7:6 (7:3), 7:5, 3:2 skreč,
Darderi (22-It.) - Garín (Chile) 7:6 (7:5), 7:5, 7:6 (7:3),
Quinn (USA) - Griekspoor (23-Niz.) 6:2, 6:3, 6:2.
Menšík (16-ČR)- Carreňo (Šp.) 7:5, 4:6, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3,
Shelton (8-USA) - Humbert (Fr.) 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5),
Chačanov (15-Rus.) - Michelsen (USA) 4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3,
Spizzirri (USA) - Fonseca (28-Braz.) 6:4, 2:6, 6:1, 6:2,
Báez (Arg.) - Mpetshi Perricard (Fr.) 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3,
Basavareddy (USA) - O'Connell (Austr.) 4:6, 7:6 (9:7), 6:7 (3:7), 6:2, 6:3,
Wu I-ping (Čína) - Nardi (It.) 7:5, 4:6, 6:4, 6:2.

Čtyřhra - 1. kolo:
Nouza, Rikl (ČR) - Atmane, Muller (Fr.) 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:
Valentová (ČR) - Jointová (30-Austr.) 6:4, 6:4,
Siniaková (ČR)- Udvardyová (Maď.) 6:1, 6:2,
Kruegerová (USA) - Bejlek (ČR)6:3, 6:3,
Tjenová (Indon.) - Fernandezová (22-Kan.) 6:2, 7:6 (7:1),
Gračovová (Fr.) - Golubicová (Švýc.) 6:1, 2:6, 6:1,
Prestonová (Austr.) - Čang Šuaj (Čína) 6:3, 2:6, 6:3.
Plíšková (ČR)- Stephensová (USA) 7:6 (9:7), 6:2,
L. Fruhvirtová (ČR)- Sunová (N. Zel.) 6:3, 7:5,
Keysová (9-USA) - Olijnikovová (Ukr.) 7:6 (8:6), 6:1,
Wang Sin-jü (Čína) - Kalininová (Ukr.) 6:3, 6:3,
Grabherová (Rak.) - Cocciarettová (It.) 7:5, 2:6, 6:4. 
Rybakinová (5-Kaz.) - Juvanová (Slovin.) 6:4, 6:3,
Kalinská (31-Rus.) - Kartalová (Brit.) 7:6 (7:3), 6:1. 

