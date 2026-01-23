Velký příběh Bartůňkové, profesor Menšík a rozjetý Macháč. Jak si vedou Češi v Austrálii?
Úvodní grandslam sezony je v plném proudu a čeští tenisté už stihli nabídnout pořádnou porci příběhů. Ten největší zatím napsala Nikola Bartůňková, když srazila členku top 10 a letos neporaženou Švýcarku Belindu Bencicovou. V novém Centrkurtu s expertem Dušanem Lojdou přišla řeč také na vítěznou šňůru Tomáše Macháče nebo velký návrat Karolíny Plíškové.
- Proč Nikola Bartůňková málem skončila s tenisem?
- Jak si v Melbourne zatím vede Jakub Menšík?
- Jaké problémy trápí Markétu Vondroušovou?
- Kráčí si Karolína Muchová pro velký úspěch?