Dvojitý výbuch Gauffové. Proč nahráváte, jak štípu raketu? zlobila se
V osmifinále skolila poslední Češku v turnaji Karolínu Muchovou, aby o kolo dál předvedla totální výbuch. Světová trojka Coco Gauffová předvedla na Australian Open žalostný výkon proti ukrajinské mamince Elině Svitolinové, jíž podlehla za 59 minut 1:6, 2:6. Zatímco na centrkurtu Roda Lavera dokázala stále jen jednadvacetiletá slečna udržet vyrovnanou tvář, v útrobách stadionu si vybila zlost na své raketě levandulové barvy.
V zápase pokazila, na co sáhla (3 vítězné údery oproti 26 nevynuceným chybám), rozštípání své headky však zvládla s přehledem. Na chodbě vedoucí k šatnám se ještě pokusila schovat za zídku, kde sedmi ráznými ranami raketou o podlahu upustila páru. Věřila, že ji nikdo neuvidí. Omyl. Tenisové zákulisí v Melbourne Parku je masivně snímáno desítkami kamer a za pár okamžiků již záběry jejího emociálního výbuchu kolovaly po sítích.
„A to mi vadí. Jsou určité momenty, které se přeci nemusí přenášet. To samé se stalo Aryně (Sabalenkové), když jsem ji porazila ve finále US Open,“ ohradila se Gauffová. „Snažila jsem se najít místo, které nepokrývá kamera, protože nerada ničím rakety. Udělala jsem to jednou při Roland Garros a zapřísahala se, že na kurtu už se mi to nikdy nestane. Tak jsem šla na místo, odkud jsem doufala, že nebudou záběry. Samozřejmě je hned použili. Měli bychom asi otevřít debatu na tohle téma, protože na tomto turnaji máme soukromí jen v šatně,“ zlobila se Američanka.
Australian Open se snaží inovovat a přinášet divákům co nejautentičtější zážitek, což obnáší také snímání parkoviště, rozcvičovacích prostor či chodeb, kde se hráči pohybují. Podobná praxe platí také v New Yorku, Wimbledon a Roland Garros respektují soukromí hráčů víc.
Někdy máte špatný den, hájila se Gauffová
V Melbourne se však neschováte. Takto bylo během třetího kola k vidění, jak Darren Cahill, jeden z koučů obhájce Jannika Sinnera, spěchá za turnajovým ředitelem Craigem Tileym. A zřejmě požaduje, aby ve velkém horku při zápase, kdy jeho svěřence ochromily na čas křeče, pořadatelé zatáhli střechu. Tehdy šlo o mnohem závažnější kauzu, v jejímž světle nebylo lehké psychodrama v podání Gauffové ničím.
Mladá Američanka si však hlídá svou reputaci, chce jít příkladem. Nakonec i sama uznala, že rozmlácení rakety nemusí být nutně špatnou věcí. „Kdybych si neulevila, budu štěkat na lidi kolem sebe, kteří si to nezaslouží. Snažili se udělat to nejlepší, já taky. Ale někdy máte prostě špatný den,“ hájila se.
Co byl pro poraženou dvojitý výbuch, to byl naopak pro vítězku povznášející triumf. Elina Svitolinová slaví v 31 letech první semifinále Australian Open a návrat do top 10, kam se podívá poprvé od comebacku po porodu dcery Skai.