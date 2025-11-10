Rok Terminátorky Siniakové: 120 zápasů a zase jednička. Z Češek vydělá víc jen…
Unikátní kariéra tenisová obojživelnice Kateřiny Siniakové se pomalu ale jistě klikatí k renomé nejlepší světové deblistky třetího tisíciletí. Popáté zakončila rok coby světová jednička ve čtyřhře, čímž vyrovnala rekord Martiny Navrátilové. Od startu sezony 2001, kdy započalo nové milénium, vyhrály jen sestry Williamsovy (11) víc deblových grandslamů než ona (10). „A Katka může hrát klidně dalších deset let, když ji to bude bavit,“ přisazuje si její někdejší spoluhráčka a olympijská medailistka Lucie Hradecká.
Terminátorka, lidské dynamo. V sezoně 2025 překročila Kateřina Siniaková opět metu 100 odehraných zápasů. Přesně jich bylo 120, když započítáme i smíšenou čtyřhru. Vedle deblové jedničky je také 49. hráčkou singlu, pátou sezonu za sebou končí v top 50 pořadí dvouhry.
Byť opakuje, že již v devětadvaceti začíná cítit věk a měla by sundat lehce nohu z plynu, stále se nešetří. Skoro polovinu svých singlových bodů letos získala až po US Open, kdy již ostatní hráčky začínají umdlévat. Ve finiši v Asii si připsala i dva ze čtyř letošních deblových titulů. „Katka pořád drží a hraje hodně turnajů,“ vypichuje Hradecká nezdolnost bývalé parťačky.
Její úspěchy ve čtyřhře už nabobtnaly do rozměrů, které by jí jednou mohly zajistit místo v tenisové Síni slávy. Jen Martina Navrátilová dokázala zakončit rok na prvním místě pětkrát tak jako Siniaková. „Člověk musí hrát konzistentně celou sezonu a Katka ještě míchá singla s deblem. A stejně chodí na velkých turnajích až do konce,“ smeká Hradecká před extrémně vyrovnanou linií výkonů Siniakové.
Díky tomu je už v počtu týdnů na deblovém trůnu (169) rodačka z Hradce Králové historicky třetí právě za Navrátilovou (237) a Liezel Huberovou (199). Od počátku nového milénia vyhrály jen sestry Williamsovy víc grandslamů než ona. A to pouze o jeden.
Tituly s různými parťačkami
Zatímco Serena s Venus vládly pokaždé společně v jednom páru, česká univerzálka vyhrávala s třemi různými parťačkami – Barborou Krejčíkovou (7 titulů), Taylor Townsendovou (2) a Coco Gauffovou (1). „Katka má výbornou hru, zezadu z bekhendu nezkazí a přebíhá na síti. Když se k ní doplní někdo, kdo dobře servíruje a udrží míček od základní čáry, tak ona si na síti všechno obstará,“ poukazuje Hradecká na výjimečnou schopnost Siniakové, které je téměř jedno, s kým sdílí půlku dvorce.
Když se na konci sezony 2023 rozhodla vsadit sama na sebe a roztrhla dominantní pár s Krejčíkovou, někteří temperamentní blondýně předvídali ústup z deblové slávy. Jenže stal se přesný opak. Za poslední dvě sezony vyhrála Siniaková devět turnajů s pěti různými spoluhráčkami, Krejčíková pouze dva. A ironií osudu oba při ojedinělých startech s někdejší českou parťačkou. „Když jsme se letos potkaly v Praze, z legrace jsem se Katky ptala, koho k titulu dotáhne příště,“ směje se Hradecká.
O kvalitách královny deblu svědčí fakt, že i ty, kterým se do té doby nedařilo, po jejím boku rozkvetou. Australanka Storm Hunterová s ní vyhrála v říjnu na tisícovce ve Wu-chanu první titul po víc než roce a půl. O pár týdnů dříve s ní ukončila víc než roční čekání na vavříny ze čtyřhry také Krejčíková. A při wimbledonském mixu dotáhla k titulu neznámého Nizozemce Sam Verbeeka.
Bude úspěšná vedle kohokoliv, mají jasno příznivci Siniakové. I proto přijali s rozporuplnými pocity zprávu, že i pro sezonu 2026 je česká tenistka dál domluvená na spolupráci při velkých turnajích s levorukou Američankou Taylor Townsendovou. Jen dva společné tituly v letošním roce z osmi startů nepůsobí extra dominantně. Townsendová se navíc hodlá co nejvíc soustředit na singlovou dráhu, vzhledem k jejímu žebříčku ve dvouhře (119.) se však na turnajích nebudou příliš potkávat.
Teď jsou páry slabší...
Hradecká však prodloužení česko-americké kooperace schvaluje. „Katce očividně sedí, když hraje s levačkou. Taylor má neskutečný servis i šikovnou ruku a Katka může hrát v pohodě na svém bekhendu. Sedí si i mimo kurt. Stačí jim, když spolu odehrají jen velké turnaje, a pak se dostanou na Masters. Mně tohle spojení smysl dává,“ soudí sama dvojnásobná grandslamová vítězka, podle níž má Siniaková velkou šanci dominovat dál.
„Dřív mi přišel ženský debl daleko silnější. Teď jsou páry slabší, pořád se hrozně promíchávají. Zdá se mi, že čtyřhra nemá takovou váhu jako dřív,“ myslí si.
Siniakové bude v květnu teprve třicet let a pokud zůstane zdravá, s jejím talentem skutečně nic nenasvědčuje tomu, že by měla v příštích letech vyklízet pozice. Byť se pokládá především za singlistku, k deblu ji vábí vybrušování statutu legendy i zdroj příjmů. Vždyť letos skončila ve finančním žebříčku s výdělkem 2,146 milionu dolarů na devatenáctém místě ze všech tenistek, jedinou lepší krajankou byla šestnáctá Linda Nosková (2,223 milionu USD). Nadpoloviční většinu odměn přitom Siniaková zapsala právě ve čtyřhře (1,217 milionu USD).
Do kdy bude chtít pracovat na svém odkazu, je pouze na ní. „Všichni tvrdí, že můžu hrát dalších dvacet let. Ale já bych chtěla rodinu, tak uvidíme, jak vše dopadne,“ prohlásila při Turnaji mistryň v Rijádu.
Výdělky českých tenistek v sezoně 2025 (v milionech USD)
- 1 Linda Nosková 2,223 (46,7 mil. Kč)
- 2. Kateřina Siniaková 2,146 (45,1 mil. Kč)
- 3. Karolína Muchová 2,119 (44,5 mil. Kč)
- 4. Markéta Vondroušová 1,445 (30,4 mil. Kč)
- 5. Barbora Krejčíková 1,293 (27,2 mil. Kč)
Nejlepší deblistky třetího tisíciletí
(od 1. ledna 2001)
Grandslamové tituly
- S. Williamsová (USA) 11
- V. Williamsová (USA) 11
- K. SINIAKOVÁ 10
- V. Ruanová Pasculaová (Šp.) 10
Týdny v čele žebříčku
- L. Huberová (USA) 199
- K. SINIAKOVÁ 169
- C. Black (Zimb.) 163
- L. Raymondová (USA) 137
Zakončení sezony na 1. místě
- K. SINIAKOVÁ 5x
- C. Blacková (Zimb.) 4x
- L. Huberová (USA) 4x