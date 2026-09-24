Na Španělky s oběma hvězdami. Strýcová naznačila, že se chystá nasadit Muchovou
České tenistky nastoupí v semifinále finálového turnaje BJK Cupu v Číně proti Španělsku v roli papírových favoritek.
Španělky ve čtvrtfinále přemohly Kazachstán, jemuž chyběla světová jednička Jelena Rybakinová, až po čtyřhrách výsledkem 2:1.
Tým Barbory Strýcové spoléhá na Lindu Noskovou jako jasnou jedničku a možná i na Karolínu Muchovou, které vyhlížejí odvetu za minulá těsná selhání.
PŘÍMO ZE ŠEN-ČENU | Linda Nosková má velký smysl pro odvetu. A to není dobrá zpráva pro španělské tenistky, které budou v pátek (od 11 hodin) semifinálovou překážkou Češek na trase za ziskem titulu v BJK Cupu.
Jessica Bouzasová bolavě zdolala Noskovou loni v Porubě během kvalifikační skupiny a odsoudila Česko do baráže. Cristina Bucsaová a Sara Sorribesová jí a Karolínu Muchovou před dvěma lety na olympiádě v Paříži přemohly v boji o bronzové medaile ze čtyřhry. A právě tyhle tři dámy tvoří kostru španělského výběru v Číně.
„Pamatuji si to a mám ráda odvety. Možná si porážky někdy beru až moc osobně, ale to je sport. Tak se jim je pokusíme s holkami vrátit,“ líčila světová šestka, nejvýš postavená ze všech hráček, co se na Final 8 do Šen-čenu sjely.
Španělky ve čtvrtfinále přemohly Kazachstán, jemuž chybí světová jednička Jelena Rybakinová, 2:1. Rozhodující bod získaly Bucsaová se Sorribesovou, které porazily Annu Danilinovou a Žibek Kulambajevovou 6:2, 7:5. Zatímco Češky měly v Číně dva dny bez zápasu, Španělky bojovaly o první semifinále soutěže po 18 letech ve středu až do pozdních nočních hodin.
Výpravě z Pyrenejského poloostrova chybí někdejší příslušnice top 10 Paula Badosaová, jedničkou je 35. singlistka světa Bucsaová a na dvojce přinesla proti Kazachstánu bod Bouzasová (93. na WTA).
Každý soupeř je těžký
„Papírově jsme favoritkami, ale na tomhle turnaji je každý soupeř těžký. Nesmíme nic podcenit,“ varuje kapitánka Barbora Strýcová, jež má hned v premiérové sezoně s týmem šanci na velký úspěch. Češky nevyhrály BJK Cup v novém formátu nikdy a na titul čekají coby druhá nejúspěšnější země turnaje již osm let.
Strýcová oznámí stejně jako soupeřky nominaci hodinu před začátkem utkání, ale není pochyb, že roli jedničky bude plnit Linda Nosková. A kapitánka naznačila, že by úvodní singl dvojek mohla obstarat světová osmička Karolína Muchová, která ve čtvrtfinále s Britkami pauzírovala.
„Chci nastoupit s tím nejsilnějším týmem a zatím to tak vypadá. Jestli všechno bude v pohodě, tak to tak i dopadne,“ naznačila Strýcová, že se půjde all in.