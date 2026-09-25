BJK Cup ONLINE: Česko - Španělsko. Tenistky bojují o postup do finále, hraje Muchová
Potvrzeno, proti Španělkám vysílá česká kapitánka Barbora Strýcová to nejsilnější, co v Šen-čenu má. V otevíracím duelu nastoupí světová osmička Karolína Muchová k prvnímu zápasu v BJK Cupu po čtyřech letech. Její soupeřkou bude Jessica Bouzasová, světové číslo 93. Zápas začíná v 11 hodin, ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
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Po nich půjdou na kurt týmové jedničky: v BJKC šest zápasů neporažená Linda Nosková a Cristina Bucsaová (35. na WTA). „Je to naše nejsilnější duo, takže jsem moc ráda, že jsou ready. I tak to bude hrozně těžký zápas, protože už jsme hrály proti Španělkám několikrát a vždycky to byla ohromná bitva, takže očekáváme to samé i dneska,“ pravila Strýcová, která do čtyřhry nahlásila pár Marie Bouzková - Kateřina Siniaková.
Ten má právo do deseti minut po skončení druhé dvouhry ještě změnit, v úvahu připadá nasazení Noskové či Muchové vedle světové deblové jedničky Siniakové. Španělky nominovaly bronzový pár z OH v Paříži Bucsaová – Sára Sorribesová. Ideální scénář je však takový, že na čtyřhru stejně jako ve čtvrtfinále s Britkami ani nedoje.
Cesty za postupem
Výběr kapitánky Barbory Strýcové postoupil mezi nejlepší čtveřici díky úternímu vítězství nad Velkou Británií 2:0. Marie Bouzková nejprve zdolala Sonay Kartalovou 7:6, 4:6, 6:4, Nosková poté porazila Katie Boulterovou 6:2, 7:6. Češky se do semifinále dostaly po třech letech.
Španělky uspěly o den později, když zvítězily nad Kazachstánem 2:1. Po výhře Jessiky Bouzasové nad Sonjou Žijenbajevovou 6:2, 6:2 sice Cristina Bucsaová prohrála s Julií Putincevovou 2:6, 6:3, 1:6, výběr kapitánky Carly Suarezové-Navarrové ale poté uspěl ve čtyřhře, kde Bucsaová se Sarou Sorribesovou porazily dvojici Anna Danilinová a Žibek Kulambajevová 6:2, 7:5. V semifinále soutěže dříve známé jako Fed Cup jsou Španělky poprvé od roku 2008.