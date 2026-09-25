BJK Cup ONLINE: Česko - Španělsko. Tenistky bojují o postup do finále
České tenistky dnes bojují o postup do finále Poháru Billie Jean Kingové. V semifinále čelí na tvrdém povrchu v Šen-čenu Španělsku, kterému chtějí oplatit loňskou porážku z domácí kvalifikační skupiny. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla hrát i finalistka londýnského grandslamu Karolína Muchová. Zápas začíná v 11.00, ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Výběr kapitánky Barbory Strýcové postoupil mezi nejlepší čtveřici díky úternímu vítězství nad Velkou Británií 2:0. Marie Bouzková nejprve zdolala Sonay Kartalovou 7:6, 4:6, 6:4, Nosková poté porazila Katie Boulterovou 6:2, 7:6. Češky se do semifinále dostaly po třech letech.
Španělky uspěly o den později, když zvítězily nad Kazachstánem 2:1. Po výhře Jessiky Bouzasové nad Sonjou Žijenbajevovou 6:2, 6:2 sice Cristina Bucsaová prohrála s Julií Putincevovou 2:6, 6:3, 1:6, výběr kapitánky Carly Suarezové-Navarrové ale poté uspěl ve čtyřhře, kde Bucsaová se Sarou Sorribesovou porazily dvojici Anna Danilinová a Žibek Kulambajevová 6:2, 7:5. V semifinále soutěže dříve známé jako Fed Cup jsou Španělky poprvé od roku 2008.