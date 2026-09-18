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Davis Cup: Česko - USA 1:1. Lehečka získal proti Sheltonovi důležitý bod! Menšík neuspěl

Radostné gesto Jiřího Lehečky v prvním setu
Radostné gesto Jiřího Lehečky v prvním setuZdroj: Zuzana Jarolímková (Sport)
Zleva partnerky českých tenistů - Josefina Catino (Jakub Menšík) a Lucie Neumannová (Jiří Lehečka). Vpravo sedí Ester Berdychová, v zadní řadě rodiče Jakuba Menšíka
Fotbalový boss Zdeněk Grygera, ministr školství Robert Plaga, ministr sportu Boris Šťastný a tenisová legenda Jan Kodeš na daviscupovém utkání proti USA
Český tenista Jiří Lehečka
Finalista US Open Ben Shelton
Jiří Lehečka v akci
Jiří Lehečka před zápasem s Benem Sheltonem
Jakub Menšík prohrál s Learnerem Tienem
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ČTK, iSport.cz
Davis Cup
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Čeští tenisté hrají v duelu 2. kola kvalifikace Davis Cupu proti USA po prvním dnu 1:1. Jakub Menšík v pražské O2 areně nejprve ve dvou setech nestačil na Learnera Tiena, Jiří Lehečka pak ale přehrál světovou čtyřku a finalistu US Open Bena Sheltona 6:4, 6:4.

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Patnáctý hráč světa Menšík ztratil s Tienem, jenž je v žebříčku o dvě příčky výše, i třetí vzájemný souboj. Neoplatil mu vyřazení ze 3. kola letošního US Open v New Yorku ani předloňskou porážku z Turnaje mistrů do 20 let. Dnes doplatil na 34 nevynucených chyb, soupeř jich měl 15.

Jednadvacetiletý Menšík neměl dobrý začátek. Získal sice první game na servisu, poté ale přišel o pět her v řadě a manko dvou brejků už nedohnal. Za stavu 1:5 odvrátil prostějovský rodák na podání první setbol, Tien si ale při podání vypracoval další možnost a sadu ukončil. Český tenista se v ní dopustil 14 nevynucených chyb.

Ani pak se Menšík herně nezvedl. Tentokrát přišel o servis ve třetí hře, a přestože dokázal hned srovnat, v pátém gamu opět podání ztratil. Poslední šanci na zdramatizování dostal v osmé hře, za stavu 3:4 si vypracoval brejkbol, Tien ho ale díky dobrému servisu odvrátil. Utkání poté doservíroval a využil po 69 minutách hry druhý mečbol.

Kvalifikační duel s USA se hraje na tři vítězné zápasy. Lepší tým postoupí do osmičlenné finálové fáze, kterou bude hostit od 24. do 29. listopadu stejně jako vloni Boloňa.

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