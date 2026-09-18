Těžká hodina před celým národem. Nebyl to můj den, mrzí mě to, omlouval se Menšík
Věrný své optimistické povaze se postavil k těžké prohře s americkou dvojkou český žebříčkový lídr Jakub Menšík. Learner Tien ho sice za 69 minut odrovnal 6:2, 6:4 a přinesl USA úvodní bod daviscupového zápasu v O2 areně, Menšík však neklopil hlavu. „To, že nedopadl první zápas, nic neznamená. Konec je ještě daleko,“ věřil.
Je něco, co si z tohoto zápasu odnášíte jako pozitivum, nebo šlo všechno špatně?
„Byl to pro mě těžký zápas a náročný den. Necítil jsem, že by šlo utkání podle mého přání, ale to je tenis. Někdy se na kurtu cítíte skvěle a předvádíte svůj nejlepší výkon, jindy těžko hledáte rytmus a míče trefujete nečistě – což byl tenhle případ. Mrzí mě, že jsem nepředvedl to nejlepší.“
Nesvázala vás tréma z debutu v O2 areně?
„Oproti ostatním turnajům je to samozřejmě nezvyk, ale podpora i atmosféra byly skvělé. Fanoušci mě drželi, za což jsem rád. V zápase jsem se z jistých externích důvodů nenašel, ale udělám všechno pro to, abych na další zápas přišel silnější.“
Říkal jste, že jste se z externích důvodů necítil úplně v pohodě. Můžete to rozvést? Jste fit, nebo to bylo čistě o tenise?
„Bylo to čistě o tenise. Není čas dělat velké závěry, dohrál jsem před chvílí a sám jsem si to v hlavě ještě nestihl rozebrat. Vím jen, že to nebyl můj den, ale to se v tenise stává. Doufejme, že to bude lepší.“
Jaká vám přišla rychlost kurtu? Zvenku to vypadalo, že míč úplně neletí a moc jste si nepomohl servisem.
„Záleží na úhlu pohledu. Lerner Tien je hráč, který se výborně pohybuje a skvěle čte hru. Kurt je podle mě středně rychlý tvrdý povrch, ale kvůli Lernerovým kvalitám v defenzivě je náročné pomoci si rychlými útočnými míči. Bylo to o dobré kombinaci úderů, ale ty mi nevycházely tak, jak bych si představoval.“
Davis Cup je jiný v tom, že i když jste prohrál, čeká vás další den nový zápas. Jak dokážete zresetovat mysl a jak vám v tom může pomoct český tým, který máte kolem sebe?
„Za normálních okolností člověk po prohraném zápase balí tašky a jede domů. Tady je ale potřeba získat tři body a tohle byl první zápas. Po něm nebudeme dělat předčasné závěry. Zítra je nový den a čeká mě další utkání. Je to nezvyk hrát hned po prohře s čistou hlavou, ale už jsem to zažil loni v Delray Beach. Tehdy mi pomohlo, že jsem se v prvním zápase i ve čtyřhře rozehrál, našel rytmus i tempo a byl zase schopen předvádět svůj tenis. Doufejme, že to tak bude i zítra.“