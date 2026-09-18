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Davis Cup ONLINE: Česko - USA. Menšík prohrál ve dvou setech, Lehečka musí zabrat

Jakub Menšík nestačil na Learnera Tiena
Jakub Menšík nestačil na Learnera TienaZdroj: Zuzana Jarolímková (Sport)
Jakub Menšík prohrál s Learnerem Tienem
Sektor, ve kterém nechyběly partnerky českých tenistů Lucie Neumannová (Jiří Lehečka), Josefina Catino (Jakub Menšík) či Ester Berdychová
Fotbalový boss Zdeněk Grygera, ministr školství Robert Plaga, ministr sportu Boris Šťastný a tenisová legenda Jan Kodeš na daviscupovém utkání proti USA
Fotbalový boss Zdeněk Grygera, ministr školství Robert Plaga, ministr sportu Boris Šťastný a tenisová legenda Jan Kodeš na daviscupovém utkání proti USA
Tomáš Berdych v komunikaci s Jakubem Menšíkem
Na daviscupové utkání proti USA vyrazil pražský primátor Bohuslav Svoboda a samozřejmě i šéf tenisového svazu Petr Pála
Zaplněná O2 arena při daviscupovém utkání proti USA
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ČTK, iSport.cz
Davis Cup
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Jakub Menšík zahájil duel 2. kola kvalifikace Davisova poháru proti USA porážkou, v pražské O2 areně ve dvou setech nestačil na Learnera Tiena. Jiří Lehečka teď vyzve světovou čtyřku a finalistu US Open Bena Sheltona. ONLINE přenos z utkání sledujte na webu iSport.

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Patnáctý hráč světa Menšík ztratil s Tienem, jenž je v žebříčku o dvě příčky výše, i třetí vzájemný souboj. Neoplatil mu vyřazení ze 3. kola letošního US Open v New Yorku ani předloňskou porážku z Turnaje mistrů do 20 let.

Kvalifikační duel s USA se hraje na tři vítězné zápasy. Lepší tým postoupí do osmičlenné finálové fáze, kterou bude hostit od 24. do 29. listopadu stejně jako vloni Boloňa.

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