Davis Cup ONLINE: Česko - USA. Menšík prohrál ve dvou setech, Lehečka musí zabrat
Jakub Menšík zahájil duel 2. kola kvalifikace Davisova poháru proti USA porážkou, v pražské O2 areně ve dvou setech nestačil na Learnera Tiena. Jiří Lehečka teď vyzve světovou čtyřku a finalistu US Open Bena Sheltona. ONLINE přenos z utkání sledujte na webu iSport.
Davis Cup 2026
Patnáctý hráč světa Menšík ztratil s Tienem, jenž je v žebříčku o dvě příčky výše, i třetí vzájemný souboj. Neoplatil mu vyřazení ze 3. kola letošního US Open v New Yorku ani předloňskou porážku z Turnaje mistrů do 20 let.
Kvalifikační duel s USA se hraje na tři vítězné zápasy. Lepší tým postoupí do osmičlenné finálové fáze, kterou bude hostit od 24. do 29. listopadu stejně jako vloni Boloňa.