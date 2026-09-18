Splněný sen, neskutečné, jásal Lehečka. Když jsem viděl arenu, rozbušilo se mi srdce
Zvládá věci, které před ním nedokázali ani legendární předchůdci Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem, dvojnásobní vítězové salátové mísy. Ani jeden z dvojice B+Š nikdy v Davis Cupu neskolil soupeře z top 5 žebříčku, Jiří Lehečka už má takové skalpy dva. A jsou americké. Loni v Delray Beach přemohl světovou pětku a tehdejšího lídra týmu USA Taylora Fritze, nyní to samé udělal v Praze čtvrtému hráči světa Benu Sheltonovi (6:4, 6:4).
Po proměněném mečbolu křičíte euforií uprostřed téměř vyprodané O2 arény, takhle jste si tenhle asi Davis Cup představoval, že?
„Přesně takhle. Bylo to úžasné, splněný sen. Bývám spíš umírněnější hráč, pokud jde o projevy, ale kde jinde si to užít než v Praze v O2 areně před zaplněnou halou. Před zápasem jsem ale na kurt nešel s tím, že si to jdu jen užít. Šel jsem vyhrát a přinést do šatny energii, což se splnilo. Zápas vůbec nebyl jednoduchý. Stál proti mně těžký soupeř, který v posledních týdnech ukázal, že na tvrdém povrchu předvádí neskutečnou úroveň. O to šťastnější jsem, jak jsem to dotáhl. Byl to jeden z nejlepších pocitů, jaké jsem kdy na kurtu zažil. Ale teď už se celou myslí upínám k sobotě, jde o týmovou soutěž a pro mě je nejdůležitější vyhrát jako tým, ne jako jednotlivec.“
Když jsem viděl arenu, rozbušilo se mi srdce
Jak jste si užil velkolepý nástup týmů na kurt?
„Bylo to nádherné. Před zápasem jsem do haly nenahlédl, celý čas jsem byl v šatně. Když jsem pak zpoza plátna uviděl plnou arénu, rozbušilo se mi srdce. Atmosféra, kterou jsme tu zažili – ať už při Kubově zápase nebo potom při mém, potvrdila, že volba O2 areny byla správná. S veškerou úctou k Ostravě nebo Jihlavě, tohle bysme nikde jinde nezažili.“
Nastupoval jste na kurt za stavu 0:1 proti finalistovi US Open. Cítil jste se pod tlakem?
„Já to takhle nevnímal. Říkal jsem si, že se nechci soustředit na to, jak dopadl Kubův zápas. Chtěl jsem jít na kurt s čistou hlavou a soustředit se na každý bod. Kdybych si pustil do hlavy myšlenky na srovnávání, těžko bych proti hráči, jako je Ben Shelton, uspěl.“
Shelton přiletěl do Prahy teprve ve středu po náročném US Open. Jak moc si ceníte toho, že do zápasu šel po hlavě už v pátek?
„Vážím si toho strašně moc. Ukazuje to, jaký je šampion a zkušený hráč. Bavil jsem se o tom i s Berďou a shodli jsme se, že takoví hráči jdou na kurt, jen když vědí, že tam jsou schopní opravdu nechat všechno a předvést dobrý tenis. Jakmile jednou vstoupíte na kurt, nikoho nezajímá, jestli jste přiletěl pozdě nebo brzo – to už je zodpovědnost hráče. Ben hrál výborně, těžil ze sebevědomí a odvracel na začátku brejkboly skvělým způsobem. O to cennější pro mě ta výhra je.“
Mexické vlny? Neskutečné
Už jste někdy během svého utkání zažil mexické vlny tak jako nyní?
„Zažil, ale v obrácené atmosféře – když jsem hrál v Madridu proti Nadalovi před 15 500 diváky, kteří fandili proti mně. I tahle zkušenost mi pomohla nastavit si hlavu. Tady v Praze byla atmosféra neskutečná, mexické vlny i podpora fanoušků a našeho fanklubu byly úžasné. Moc jsem si to užil a všem patří obrovský dík.“
Vyhrál jste pět z posledních šesti daviscupových dvouher, porazil jste v nich čtvrtého i pátého hráče světa. Probouzí ve vás týmová soutěž něco navíc?
„Je to pro mě spíš jiný impuls. Klasická tour je tak trochu rutina, která se málokdy mění, zatímco Davis Cup přináší jinou energii. Tento formát mi o dost více sedí. Máme šanci si celý týden zvykat na halu a dobře natrénovat. Skvělá nálada v týmu mi pak pomáhá k dobrým výkonům.“
Na americké leváky vás v pátek rozehrával někdejší dvasicupový reprezentant Jiří Veselý. Prý přijel jako záskok na poslední chvíli?
„Měli jsme tady Péťu Brunclíka, který nás měl rozehrát a trénoval s námi už dny zpátky. Kdo ho znáte, víte, že je to velice dobrý servisman. Bohužel si dneska ráno nepříjemně podvrtl kotník a skončil s nohou v dlaze, což je strašně nepříjemné. Všichni jsme byli moc smutní, protože týmu chtěl moc pomoct. Přijel z antuky, aby nás rozehrál v hale na úplně jiném povrchu, za což jsme mu moc vděční. Všichni doufáme, že se mu noha co nejdřív uzdraví. Takže jsme potřebovali dalšího leváka. Jsem moc rád, že Jirka byl tak hodný a ochotný nás jít rozehrát. Bylo vidět, že to v ruce pořád má, servíroval neskutečně dobře. Jsem mu moc vděčný, že si udělal čas a přišel nám takhle zvenčí pomoct.“
Zmínil jste, že se v zápase projevila spolupráce s novým koučem Frédéricem Fontangem. V čem konkrétně?
„Hodně pracujeme na servisu a na detailech hry od základní čáry. Snažíme se o vyšší konzistenci, abych byl schopný předvádět kvalitní výkony dlouhodobě. I když se zrovna nedaří podle plánu, chceme mít základní standard nastavený tak vysoko, aby bylo pro soupeře stále extrémně těžké mě porazit. Tenhle zápas byl dobrou ukázkou toho, že jdeme správným směrem.“