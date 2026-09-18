Davis Cup: Česko - USA 1:1. Z deprese do euforie. Skvělý Lehečka srazil finalistu US Open
Davis Cup je týmový sport. Jakub Menšík selhal, skvělý Jiří Lehečka mu kryl záda a zazářil. A tak vládne při daviscupové řeži s tenisty USA v Praze smír 1:1. Z deprese po prvním mači vytrhla O2 arenu česká dvojka. Lehečka skolil po báječném výkonu finalistu US Open Bena Sheltona ve dvou setech a udržel Česko ve hře o postup do finálového turnaje v Boloni.
České tenisty před zápasem rozehrál bývalý daviscupový reprezentant Jiří Veselý, dvoumetrový borec se vrátil z turnaje v Polsku se svým svěřencem Hynkem Bartoněm a snažil se simulovat leváckou faleš zejména na servisu. Vždyť Američané přivezli čtyři levoruké hráče včetně všech tří singlistů. Před samotným utkáním se předvedl zpěvák Adam Mišík, jemuž za interpretaci americké hymny ukázal kapitán USA Bob Bryan uznale palec nahoru.
Ten za zápas s Learnerem Tienem nemohl vidět Jakub Menšík. Obvykle sebevědomého borce ochromila tréma, která se podepsala na jeho horším pohybu i velkém množství nevynucených chyb (poměr 14:7 v první sadě).
Američanovi při první výhře nahrál i pomale působící kurt
Dvacetiletý syn přistěhovalců z Vietnamu, jenž dostal křestní jméno (Student) od své matky, která pracovala jako učitelka matematiky, si počínal při daviscupovém debutu profesorsky.
Nahrál mu i překvapivě pomale působící kurt, byť podle pořadatelů měla být jeho rychlost na pětibodové škále čtyři, tedy téměř maximální povolená. Běhavý Američan nehrál oslnivě ale solidně, Menšík však nebyl schopný ho propálit, ani po prvních servisech se nedostával do tlaku, často chyboval a po 27 minutách se musel odejít uklidnit z kurtu, jelikož vstupní set ztratil 2:6.
Mnoho se však nezměnilo. Jediný záchvěv českého comebacku se objevil za stavu 1:2 ve druhé sadě, když po mohutném forhendu Menšík poprvé v zápase brejknul světovou třináctku, vrátil skóre na plichtu a trochu rozproudil domácí fanoušky. Vzápětí o vlastní servis ale přišel počtvrté a muka zabržděného hráče před zraky rodičů i argentinské přítelkyně Josefíny už netrvala dlouho – 4:6.
„Někdy se na kurtu cítíte skvěle a předvádíte svůj nejlepší výkon, jindy těžko hledáte rytmus a míče trefujete nečistě – což byl tenhle případ. Mrzí mě, že jsem nepředvedl to nejlepší,“ litoval Menšík, jenž prohrál s Tienem i třetí vzájemný zápas a to naprosto nejjednoznačněji. Za pouhých 69 minut tak Česko ztratilo úvodní bod, ve který se proti Američanům doufalo. A to byla ledová sprcha nejen pro O2 arenu, jež na první zápas rozhodně ve švech nepraskala, a volných sedaček bylo překvapivě hodně.
Lehečkova velká výhra
Zachraňovat den se tak musel vydat Jiří Lehečka, hrdina loňského střetu s Američany v Delray Beach. Čelil světové čtyřce Benu Sheltonovi, čerstvému finalistovi US Open a soupeři, kterého ani jednou ze tří pokusů neporazil.
Duel však rozjel náramně. Výborným returnem si vytvářel šance na servis amerického favorita, první čtyři brejkboly ve třetím gamu zápasu ještě nevyužil, za stavu 2:2 však už udeřil a vzal o rok mladšímu rodákovi z Atlanty podání. Ten se vrhl do pražské bitvy po hlavě. Do české metropole přiletěl po US Open až ve středu s náročným tažením do grandslamového finále v nohách, ale sám chtěl hrát od prvního dne. V úvodní sadě byl však horší na kurtu, precizní a s minimem chyb hrající Lehečka mu nepovolil jediný brejkbol a po 48 minutách uzmul první set 6:4.
Na začátku dne zamlklá O2 arena se pomalu dostávala do euforie, když silák z Kněžmostu na startu druhé sady Sheltona opět brejknul na 2:1. Posílila ho i přestátá krize hned v další hře, kdy zvrátil stav 15:40 a smazal první dva brejkboly Američana v zápase. A ty byly také poslední, které musel odvracet.
Velký výkon korunoval Lehečka po 94 minutách hry při třetím mečbolu, při němž v náramné výměně donutil Američana k chybě – 6:4, 6:4. Byla to teprve Sheltonova třetí porážka z posledních patnácti zápasů. Lehečka vyhrál pátý daviscupový singl z posledních šesti a skalp světové čtyřky je největší, který kdy v týmové soutěži získal.
Sobotní program startuje od 14.00 čtyřhrou, pak přijdou na řadu týmové jedničky.