Davis Cup: Česko - USA 3:2. Otočka a POSTUP! Menšík i Lehečka skvěle zvládli dvouhry
Česko se opět koupe v tenisové euforii. Teprve potřetí v dějinách, ale druhý rok po sobě skolilo giganta USA. A daviscupový tým udržel i při pátém vystoupení v pražské O2 areně neporazitelnost. Dokázal to velkým sobotním comebackem z 1:2, vzepřel se osudu po traumaticky ztraceném deblu ze čtyř mečbolů. Jakub Menšík nejprve skolil hvězdného Bena Sheltona 5:7, 6:4, 6:3, vítězné dílo dokonal Jiří Lehečka proti Learnerovi Tienovi 6:3, 7:5. A nadšená hala s více než třinácti tisícovkami diváků vyprovázela své hrdiny na listopadové Final 8 v Boloni (24. - 29. listopadu) songem We are the champions.
„Slyšel jsem, že v O2 areně Češi neprohrávají, tak jsem se to snažil dodržet. Jsem strašně šťastný, že jste všichni přišli a drželi jste s námi!“ hlásal nadšený autor vítězného bodu Lehečka, když divoce dopumpoval pažemi a doobjímal se s každým, kdo měl na sobě českou teplákovku.
Za dva dny porazil čtvrtého a třináctého hráče žebříčku a posbíral přesně tolik výher proti borcům z top 20, co za celou sezonu.
Češi okopírovali postup podle loňského scénáře z Delray Beach, kde Američanům také zlomili srdce obratem z 1:2. Lehečka tehdy rovněž neprohrál singl a vítězný bod doručil Jakub Menšík. Ten nyní coby jednička zasáhl ve stavu nejvyšší nouze a po pátečním nepovedeném vystoupení s Tienem ukázal tvář světového supertalentu a skolil finalistu US Open Sheltona. To byla událostmi napěchovaná sobota, jejíž program začínal v Libni ve 14.00 a končil pár minut před desátou večerní po téměř maximálním počtu odehraných setů.
Těsná prohra ve čtyřhře
Den přitom pro Česko nezačal dobře a Jan Kodeš oceněný medailí Karla Koželuha stejně jako zbylí finalisté Davis Cupu z roku 1975 František Pála a Vladimír Zedník (Jiří Hřebec se omluvil), smutně kroutil hlavou: „Už vidím postup bledě…“
Důvodem byla nejtěsnější možná porážka ve čtyřhře. Americký pár Christian Harrison, světová čtyřka, a Austin Krajicek (27. na ATP) představoval velkou sílu, byť spolu v sezoně nenastupují. To měla být naopak přednost Adama Pavláska s Patrikem Riklem, kteří už půl roku tvoří jeden tým i na ATP Tour. A Češi udeřili jako první, když se jim v jedenáctém gamu úvodní sady sešly returny, ukradli podání Harrisona, čerstvého vítěze US Open a otevřeli si cestu k zisku první sady – 7:5. V té druhé ale také hned pustili Američany zpět do zápasu, když přišel o podání nejmladší hráč na place Patrik Rikl a soupeři prchli do náskoku 3:0, který se již vymazat nepodařilo.
Šanci na překvapení živili skvěle hrající čeští outsideři ale dál. Ostřílení američtí třicátníci tlačili, dostali se v soudném setu k pěti brejkbolům, zatímco Češi na ten svůj první dlouho čekali. Když ale přišel, byl to rovnou mečbol. Podávající Krajicek se s ním ale za stavu 4:5 se štěstím popasoval, když jeho smeč směřující na hranu a snad i do autu tečoval Rikl rámem. Češi se v koncovce, která šla do tiebreaku, dostali celkem ke čtyřem mečbolům, vítězný bod ale nepřidali. Největší šance byla v tiebreaku při podání Rikla. Ten sice trefil první servis, ale Harrison vší silou vrátil míč Pavláskovi přímo na tělo. Jeho parťák Krajicek pak předvedl ještě lepší return a Američané svůj druhý pokus na ukončení duelu zvládli s přehledem hodným jejich zkušeností. Srdcervoucí porážka pro český pár po 2 hodinách a 41 minutách, což byl stejný čas, jako trvaly oba páteční singly dohromady.
Kuba, Kuba!
A v takové náladě šel na kurt Jakub Menšík proti finalistovi US Open Benu Sheltonovi. V opařené hale a s povinností vyhrát, pokud měl zachránit české šance. Navíc ještě smolně přišel o první sadu, v níž byl o něco lepší a nevyužil setbol. Jeden špatný game na servisu ho poslal do manka 0:1.
Pak už si ale počínal bravurně a levorukou světovou čtyřku k dalšímu brejkbolu nepustil. Druhou sadu urval last minute brejkem na 6:4 a zuřivě gestikuloval na tribuny vztyčeným ukazováčkem zřejmě na znamení, že dnes neprohraje. A tak také udělal.
Shelton, jenž přiletěl do Prahy až ve středu, pomalu ztrácel energii a Menšík ho již začal významně převyšovat. Při svých servírovacích gamech v rozhodujícím dějství přišel do stavu 5:3 o jediný fiftýn, kdežto americký favorit obhajoval své podání mnohem namáhavěji. Nakonec to nezvládl v osmém gamu a Menšík duel zavřel druhým využitým mečbolem. A pak už ze sebe pustil divokou radost, na níž mu ochozy v euforii odpovídaly skandováním „Kuba, Kuba“. Hvězdný Shelton tak opustil Prahu bez vyhraného zápasu a s kariérním daviscupovým skóre 0:4.
Šlágr tak musel rozštípnout souboj dvojek a vítězů pátečních singlů Jiřího Lehečky s dvacetiletým Learnerem Tienem, třináctým hráčem žebříčku ATP. Proti bleskurychlému americkému atletovi odstartoval Lehečka skvěle, když podruhé v zápase soka brejknul na 5:3 a poté vstupní sadu dopodával.
České „kladivo“ se dokázalo ve druhé sadě vymanit ze ztráty 0:3 a srovnat na 3:3. Byla to ale stále velká dřina, která vedla přes hru na vysoké riziko a především četné výpady na síť, jimiž silák z Kněžmostu zkracoval výměny. Život si naopak komplikoval nízkou úspěšností prvního servisu. I tak byl Lehečka stále odvážnějším a agresivnějším borcem, za což byl odměněný brejkem na 6:5 a nakonec i využitým čtvrtým mečbolem – 6:3, 7:5.