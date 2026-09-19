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Davis Cup ONLINE: Česko - USA 2:2. Skvělý Lehečka! V rozhodujícím duelu ovládl první set

Jiří Lehečka ovládl první set
Jiří Lehečka ovládl první setZdroj: ČTK / Říhová Michaela
Přítelkyně Jiřího Lehečky Lucie Neumannová prožívá jeho zápas
Přítelkyně Jiřího Lehečky Lucie Neumannová prožívá jeho zápas
Přítelkyně Jiřího Lehečky Lucie Neumannová prožívá jeho zápas
Jiří Lehečka ovládl první set
Jiří Lehečka ovládl první set
Český tenista Jiří Lehečka
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iSport.cz
Davis Cup
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To je drama! Čeští tenisté bojují v O2 areně proti USA o postup na finálový turnaj Davis Cupu, před rozhodující dvouhrou platí skóre 2:2. Adam Pavlásek s Patrikem Riklem v sobotu po dramatickém průběhu nejprve podlehli páru Christian Harrison a Austin Krajicek (7:5, 3:6, 6:7), Jakub Menšík pak ale otočil duel s Benem Sheltonem (5:7, 6:4, 6:3). Vše tak rozhoduje poslední dvouhra Jiřího Lehečky s Learnerem Tienem. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Davis Cup 2026

LIVE
Stav série: 1:2
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Stav série: 2:2
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LIVE 2. set
Stav série: 2:2
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Čeští tenisté se pokouší otočit duel s USA podruhé za sebou. Stav 1:2 zvrátili také vloni ve stejné fázi soutěže v Delray Beach. Vítěz postoupí do osmičlenné závěrečné fáze, kterou bude hostit od 24. do 29. listopadu stejně jako vloni Boloňa.

Prostějovský rodák Menšík porazil Sheltona potřetí z pěti vzájemných duelů. Vedle dvou brejků mu pomohlo také osm es. „Jsem strašně moc rád, že nás ještě držím nad vodou. Ještě ale není konec a doufám, že taková crazy' atmosféra bude i v dalším zápase. Dnes jsem nevyhrál já, ale vy všichni. Tohle vítězství je vaše,“ řekl Menšík v rozhovoru na kurtu směrem k fanouškům.

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Menšík mohl proti Sheltonovi získat už první set, ale ve druhém gamu nevyužil dva brejkboly a za stavu 5:4 neproměnil na příjmu setbol. Američan ho následně „brejkl“ a sadu otočil ve svůj prospěch.

Od té chvíle už ale Menšík nenabídl Sheltonovi ani jeden brejkbol. Druhou sadu získal v koncovce, kdy mu prolomil servis za stavu 5:4, a ve třetím setu udeřil v devátém gamu. Následně využil na podání druhý mečbol, duel zakončil esem.

Vyrovnanou čtyřhru rozhodl tie-break

Menšík napravil předchozí neúspěch Pavláska s Riklem, kteří duel s Krajickem a deblovým šampionem US Open Harrisonem prohráli po dvou hodinách a 47 minutách. Zápas měli přitom dobře rozehraný. V první sadě sice za stavu 4:4 nedotáhli stav 30:0, poté si ale v 11. gamu vypracovali tři brejkboly a druhý využili. Sadu pak dopodávali.

Ve druhém setu ale Češi nezachytili začátek. Prohráli hned první game při svém servisu a manko 0:3 už nedohnali. Na začátku rozhodujícího dějství čelili Pavlásek s Riklem další nepříjemné situaci. V prvním gamu ztráceli na servisu 0:40, pěti vyhranými výměnami ale podání udrželi. Set dospěl do dramatického závěru. Za stavu 4:4 odvrátili Češi dva brejkboly, v následném gamu ale nevyužili první mečbol. Další šanci měli také za stavu 6:5, ale ani tentokrát neuspěli.

Rozhodlo se v tie-breaku. V něm Pavlásek s Riklem dohnali manko 1:3 a za stavu 5:6 odvrátili první mečbol Američanů. Pak ale nevyužili další dvě možnosti na ukončení zápasu za stavu 7:6 a 8:7. Přišli o následující tři hry, zkrácenou hru prohráli 8:10 a s ní i celý zápas.

Ve druhém setu ale Češi nezachytili začátek. Prohráli hned první game při svém servisu a manko 0:3 už nedohnali. Na začátku rozhodujícího dějství čelili Pavlásek s Riklem další nepříjemné situaci. V prvním gamu ztráceli na servisu 0:40, pěti vyhranými výměnami ale podání udrželi. Set dospěl do dramatického závěru. Za stavu 4:4 odvrátili Češi dva brejkboly, v následném gamu ale nevyužili první mečbol. Další šanci měli také za stavu 6:5, ale ani tentokrát neuspěli.

Rozhodlo se v tie-breaku. V něm Pavlásek s Riklem dohnali manko minibrejku 1:3 a za stavu 5:6 odvrátili první mečbol Američanů. Pak ale nevyužili další dvě možnosti na ukončení zápasu za stavu 7:6 a 8:7. Přišli o zbývající tři hry, zkrácenou hru prohráli 8:10 a s ní po dvou hodinách a 47 minutách i celý zápas.

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