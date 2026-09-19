Davis Cup ONLINE: Česko - USA 2:2. Skvělý Lehečka! V rozhodujícím duelu ovládl první set
To je drama! Čeští tenisté bojují v O2 areně proti USA o postup na finálový turnaj Davis Cupu, před rozhodující dvouhrou platí skóre 2:2. Adam Pavlásek s Patrikem Riklem v sobotu po dramatickém průběhu nejprve podlehli páru Christian Harrison a Austin Krajicek (7:5, 3:6, 6:7), Jakub Menšík pak ale otočil duel s Benem Sheltonem (5:7, 6:4, 6:3). Vše tak rozhoduje poslední dvouhra Jiřího Lehečky s Learnerem Tienem. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Čeští tenisté se pokouší otočit duel s USA podruhé za sebou. Stav 1:2 zvrátili také vloni ve stejné fázi soutěže v Delray Beach. Vítěz postoupí do osmičlenné závěrečné fáze, kterou bude hostit od 24. do 29. listopadu stejně jako vloni Boloňa.
Prostějovský rodák Menšík porazil Sheltona potřetí z pěti vzájemných duelů. Vedle dvou brejků mu pomohlo také osm es. „Jsem strašně moc rád, že nás ještě držím nad vodou. Ještě ale není konec a doufám, že taková ‚crazy' atmosféra bude i v dalším zápase. Dnes jsem nevyhrál já, ale vy všichni. Tohle vítězství je vaše,“ řekl Menšík v rozhovoru na kurtu směrem k fanouškům.
Menšík mohl proti Sheltonovi získat už první set, ale ve druhém gamu nevyužil dva brejkboly a za stavu 5:4 neproměnil na příjmu setbol. Američan ho následně „brejkl“ a sadu otočil ve svůj prospěch.
Od té chvíle už ale Menšík nenabídl Sheltonovi ani jeden brejkbol. Druhou sadu získal v koncovce, kdy mu prolomil servis za stavu 5:4, a ve třetím setu udeřil v devátém gamu. Následně využil na podání druhý mečbol, duel zakončil esem.
Vyrovnanou čtyřhru rozhodl tie-break
Menšík napravil předchozí neúspěch Pavláska s Riklem, kteří duel s Krajickem a deblovým šampionem US Open Harrisonem prohráli po dvou hodinách a 47 minutách. Zápas měli přitom dobře rozehraný. V první sadě sice za stavu 4:4 nedotáhli stav 30:0, poté si ale v 11. gamu vypracovali tři brejkboly a druhý využili. Sadu pak dopodávali.
Ve druhém setu ale Češi nezachytili začátek. Prohráli hned první game při svém servisu a manko 0:3 už nedohnali. Na začátku rozhodujícího dějství čelili Pavlásek s Riklem další nepříjemné situaci. V prvním gamu ztráceli na servisu 0:40, pěti vyhranými výměnami ale podání udrželi. Set dospěl do dramatického závěru. Za stavu 4:4 odvrátili Češi dva brejkboly, v následném gamu ale nevyužili první mečbol. Další šanci měli také za stavu 6:5, ale ani tentokrát neuspěli.
Rozhodlo se v tie-breaku. V něm Pavlásek s Riklem dohnali manko 1:3 a za stavu 5:6 odvrátili první mečbol Američanů. Pak ale nevyužili další dvě možnosti na ukončení zápasu za stavu 7:6 a 8:7. Přišli o následující tři hry, zkrácenou hru prohráli 8:10 a s ní i celý zápas.
Ve druhém setu ale Češi nezachytili začátek. Prohráli hned první game při svém servisu a manko 0:3 už nedohnali. Na začátku rozhodujícího dějství čelili Pavlásek s Riklem další nepříjemné situaci. V prvním gamu ztráceli na servisu 0:40, pěti vyhranými výměnami ale podání udrželi. Set dospěl do dramatického závěru. Za stavu 4:4 odvrátili Češi dva brejkboly, v následném gamu ale nevyužili první mečbol. Další šanci měli také za stavu 6:5, ale ani tentokrát neuspěli.
Rozhodlo se v tie-breaku. V něm Pavlásek s Riklem dohnali manko minibrejku 1:3 a za stavu 5:6 odvrátili první mečbol Američanů. Pak ale nevyužili další dvě možnosti na ukončení zápasu za stavu 7:6 a 8:7. Přišli o zbývající tři hry, zkrácenou hru prohráli 8:10 a s ní po dvou hodinách a 47 minutách i celý zápas.