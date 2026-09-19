Davis Cup ONLINE: Česko - USA. Program otevírá klíčová čtyřhra, v akci Pavlásek s Riklem
Čeští tenisté bojují v O2 areně proti USA o postup na finálový turnaj Davis Cupu. Po patečních dvouhrách platí skóre 1:1. Program pokračuje v sobotu od 14:00 důležitou čtyřhrou, do níž kapitán Tomáš Berdych nahlásil Adama Pavláska a Patrika Rikla. Americkou dvojici tvoří Christian Harrison a Austin Krajicek. Následovat budou dvouhry Jakub Menšík - Ben Shelton a Jiří Lehečka - Learner Tien. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
„Na naší straně platí nominace taková, jakou jsem nahlásil ve čtvrtek na losu. Variant byla spousta. I to, co se dělo včera, přispělo k tomu, že jsme si museli celé to kolečko znovu udělat. Jsem ale přesvědčený, že tohle bude pro dnešek nejlepší varianta,“ uvedl v sobotu po poledni Tomáš Berdych.