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Davis Cup ONLINE: Česko - USA. Program otevírá klíčová čtyřhra, v akci Pavlásek s Riklem

Český tým před začátkem velkého zápasu v Davis Cupu proti USA
Český tým před začátkem velkého zápasu v Davis Cupu proti USAZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Český tenista Jiří Lehečka
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Davis Cup
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Čeští tenisté bojují v O2 areně proti USA o postup na finálový turnaj Davis Cupu. Po patečních dvouhrách platí skóre 1:1. Program pokračuje v sobotu od 14:00 důležitou čtyřhrou, do níž kapitán Tomáš Berdych nahlásil Adama Pavláska a Patrika Rikla. Americkou dvojici tvoří Christian Harrison a Austin Krajicek. Následovat budou dvouhry Jakub Menšík - Ben Shelton a Jiří Lehečka - Learner Tien. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Davis Cup 2026

LIVE 1. set
Stav série: 1:1
0101Tipsport2,21,63Detail
LIVE
Stav série: 1:1
--Tipsport2.241.65Detail
LIVE
Stav série: 1:1
--Tipsport1.72.15Detail

„Na naší straně platí nominace taková, jakou jsem nahlásil ve čtvrtek na losu. Variant byla spousta. I to, co se dělo včera, přispělo k tomu, že jsme si museli celé to kolečko znovu udělat. Jsem ale přesvědčený, že tohle bude pro dnešek nejlepší varianta,“ uvedl v sobotu po poledni Tomáš Berdych.

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